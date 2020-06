Jari Jones:conoce a la modelo transgénero, imagen de la firma Calvin Klein. Foto: La visión

Jari Jones ha adquirido popularidad en las últimas horas ya que se ha convertido en la nueva imagen de la firma estadounidense Calvin Klein, la modelo transgénero tiene todo una historia tras de ella, te contamos acerca de su gran logro. Jari Jones ha hecho historia al lograr ser la imagen de una marca tan reconocida y ahora representa la campaña #ProudinmyCalvins (Orgulloso en mis Calvins).

La modelo publicó una fotografía en Instagram en la que se observa en las calles de Nueva York un afiche con una imagen de la nueva campaña, misma que se compone de nueve representantes del movimiento del Orgullo LGBTQ+, y escribio junto a la publicación: Presento esta imagen, yo misma y todo lo que mi cuerpo representa para mi comunidad y mi familia elegida, con la esperanza de que se vean más claramente que nunca y se den cuenta de que son dignos de celebración, de compasión, de amor y gratitud.

Jari Jones: imagen de Calvin Klein. Foto: El comercio Perú

Conoce a Jari Jones

Jari Jones es una actriz, modelo y activista por los derechos de las personas transgénero. Nacida en Nueva York en 1991 y descendiente de padres afroamericanos, comenzó su carrera participando en obras de teatro y posteriormente, obtuvo sus primeros papeles para la pantalla chica. Ha participado en series como Pose, Tales of the City y Transparent; también ha logrado participar en largometrajes como Adam y Port Authority.

La joven neoyorquina se identifica a sí misma como una mujer ‘trans, queer y lesbiana’ y apoya a jóvenes en la misma situación, a quienes define como su ‘familia’, misma que apoya en colaboración su esposa -también transgénero-, Corey Kempster, a quien conoció en la universidad.

Asimismo, Jari Jones ha adquirido notoriedad gracias a las causas políticas en las que está involucrada. Además de apoyar al movimiento LGBTQ+, ha alzado la voz durante el Black Lives Matter y es una firme defensora de la ideología body positive.

Su carrera como modelo

La carrera de Jari Jones como modelo es joven, pero muy poderosa. Ha participado en historias para Vogue y Teen Vogue, desfilado para la firma estadounidense Chromat, en la Semana de la Moda de Nueva York en 2019 y ha participado en publicidad de la marca de productos de higiene y belleza, Dove.

Si bien ya era una personalidad reconocida en redes sociales, su participación en la campaña de Calvin Klein la ha catapultado de una manera radical. La publicidad de la firma basada en Manhattan promueve la libertad del movimiento LGBTQ+ y reúne a otras figuras importantes como el drag queen brasileño Pablo Vittar, el youtuber transgénero Chella Man, la cantante queer Gia Woods, entre otras figuras relevantes.

Jari Jones: imagen de Calvin Klein. Foto: Bitch media

Jari Jones como imagen de Calvin Klein

Esta es la primera vez que una modelo transgénero afrodescendendiente forma parte de una campaña para Calvin Klein. Jari Jones ha sido activista en favor de los derechos de las personas transgénero durante muchos años, por lo que su causa logra adquirir visibilidad ante la proyección de una marca tan grande como lo es Cavin Klein.

En un mensaje incluido en la campaña acerca de la representación y cómo se abrió paso en la industria del entretenimiento, Jari Jones habló sobre lo difícil que fue aceptarse a sí misma: No había otra opción para mí: vivir mi vida más auténtica o salir de aquí. Con el amor y el apoyo de la comunidad y la familia elegida, elegí mi vida. Me elegí sobre la industria que amaba, me elegí a pesar de lo que la sociedad me decía.