Januahairy: Mujeres dejándose crecer el vello corporal en todo el mundo.

Una campaña llamada “Januahairy”, fue creada por un grupo de chicas para motivar a más mujeres a que se dejen crecer el vello corporal. La campaña se lanzó en diciembre y, por los momentos, participan mujeres en el Reino Unido, Canadá, Alemania, Rusia, España y Estados Unidos.

La campaña "Januhairy" de acuerdo a las promotoras, es una combinación en inglés de las palabras enero y peludo- quiere que las mujeres "aprecien y acepten" su vello al tiempo que recaudan dinero para caridad.

De acuerdo a Laura Jackson, estudiante de la Universidad de Exeter, en Inglaterra, fundadora de esta campaña que dijo que la idea se le ocurrió después de dejarse crecer el vello para una presentación.

"Aunque me sentí liberada y más confiada en mí misma, algunas personas no entendieron. Me di cuenta de que todavía hay mucho por hacer para que nos aceptemos total y verdaderamente ", comentó.