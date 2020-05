Ivermectina, el medicamento que honró con un Premio Nobel a sus creadores. Foto: metode.es

La ivermectina, ha sido desde sus inicios un medicamento extraordinario que no solo ha sido capaz de combatir la “ceguera del río” o oncocercosis, también, a resultado efectivo para otras enfermedades parasitarias como la elefantiasis, y ahora, acapara la atención por ser prometedor vencedor del coronavirus, COVID-19, y es que su eficacia se respalda por su pasado, uno que, dio el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2015 a sus creadores, ¿lo sabías?

Ivermectina, un medicamento galardonado

Alguna vez Alfred Nobel soñó con premiar el mundo de la investigación, y aunque, no vive para saberlo, en el año de 2015, honró con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina a los científicos, Satoshi Omura y William C. Campbell, dos investigadores que, pese a no estar ni provenir del mismo país, en un trabajo en conjunto sin precedentes lograron desarrollar la ivermectina, un medicamento antiparasitario que, ha cosechado logros desde sus inicios.

Familia real sueca recibe a los galardonados. Foto: nobelprize.org

Es importante saber que, este Premio Nobel es entregado por Asamblea Nobel del Instituto Karolinska en Estocolmo, Suecia, sólo a aquellos genios que, son capaces de innovar en la medicina o en la fisiología, y que, luego de conocer los triunfos de la ivermectina, no tuvo más que galardonar a sus creadores Satoshi Omura y William C. Campbell, pero, ¿cómo sucedió y qué dijeron estos genios?

Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2015

Fue el 7 de diciembre de 2015 en la Aula Medica del Karolinska Institutet situado en Estocolmo que Satoshi Omura y William C. Campbell, pronunciaron su discurso sobre el recibimiento del galardón, uno que, definitivamente no esperaban, pues, tan solo cabe recordar las palabras del segundo científico, cuando, el Director Científico de Nobel Media, Adam Smith, le llamó, pues, exclamó:

"¡Debes estar bromeando!".

¿Qué más dijo William C. Campbell?

En aquella misma entrevista realizada el 5 de octubre del 2015, William C. Campbell, comentó lo siguiente, cuando, se le preguntó sobre la ivermectina y su impacto en el mundo: “Bueno, ha tenido un gran impacto en la prevención de la ceguera. La ceguera en cualquier lugar, y especialmente en ciertas áreas del mundo, es probable que sea calamitosa y fatal porque las personas no pueden ser productivas y ganarse la vida cuando están ciegas, en algunas circunstancias.

Diploma Nobel de William C. Campbell. Foto: nobelprize.org

Además, añadió: “Por lo tanto, ciertamente ha cambiado vidas y ha cambiado la capacidad de las personas de vivir en ciertas áreas fértiles de la tierra que tuvieron que abandonar debido a la enfermedad, y esto les permite repoblar áreas que habían sido abandonadas, por lo que ha sido otra forma de hacerlo, ha sido importante”.

¿Cuál fue la reacción de Satoshi Omura?

Por otro lado, ese mismo día de octubre 2015, Adam Smith, llamó a Satoshi Omura, para darle la noticia, y respondió:

“Estoy terriblemente agradecido, es absolutamente fantástico".

Una sorpresiva premiación que, el científico japonés no esperaba, pero que, recibió humildemente, y cuando, se le dijo que, el premio era debido al descubrimiento de la ivermectina, respondió: “La gente cree eso porque soy aficionado al golf, pero realmente pienso cerca del campo de golf, muy cerca del campo de golf. A veces tal vez podemos decir en el territorio del campo de golf. Pero en el campo de golf puede haber hierba y arena, pero a veces madera, la llevamos cerca de la madera”.

Diploma Nobel de Satoshi Omura. Foto: nobelprize.org

Es importante recordar que, el descubrimiento de la ivermectina, fue un trabajo de equipo entre los laboratorios Merck Sharp & Dohme (MSD) y el Instituto Kitasato de Japón, donde, el irlandes William C. Campbell, recibió del japonés Satoshi Omura, unas muestras de tierra del campo de golf de aquel país, donde, precisamente, se encontró la bacteria Streptomyces avermectinius, que fue la base para el desarrollo del medicamento que continúa combatiendo enfermedades de animales y humanos, un verdadero logro para la medicina.

Satoshi Omura y William C. Campbell. Foto: nobelprize.org

Fue el 10 de diciembre de 2015 que, Satoshi Omura y William C. Campbell, recibieron su diploma y medalla por su exitoso trabajo en el desarrollo del antiparasitario ivermectina en la Sala de Conciertos de Estocolmo en Suecia, sin duda, un evento que, marcó sus vidas y sobre todo el mundo de la ciencia, pues, estos genios, aún no paran de cosechar frutos, ahora, el coronavirus, COVID-19, se apunta a su lista de objetivos por superar, ¿lo logrará?

