Ivermectina: ¿Tendrá efectos adversos para la salud humana?

La ivermectina, sea ha convertido en uno de los medicamentos estrella que podrían hacer que la pandemia del coronavirus, COVID-19, retroceda, y aunque, es una medicina desarrollada hace más de 30 años, ¿sabes cuáles son las precauciones que debes tener si la consumes?, en este artículo te contamos todo lo que debes saber sobre su capacidad tóxica y la seguridad para uso humano.

¿Qué tan segura es la ivermectina?

La ivermectina, es la único derivado de la bacteria Streptomyces avermectinius que, ha sido aprobado para consumo humano, pues, el resto de los medicamentos elaborados a base de ella como la abamectina, doramectina, moxidectina, emamectina, nemadectina, eprinomectina y la selamectina, son usados generalmente como insecticidas o para tratar enfermedades en los animales.

Cabe resaltar que, esta elección no ha sido al azar, fueron años de estudios los que la colocaron como una de las medicinas más seguras para el ser humano en comparación con las antes mencionadas, ya que, generalmente el cuerpo la tolera bien y las reacciones colaterales son escasas y sin gravedad.

De acuerdo con un estudio realizado por los Merck Research Laboratories situados en Blue Bell, Pennsylvania, Estados Unidos, analizó las reacciones a la ivermectina de 68 adultos, separados en dos grupos, uno recibió dosis de 90 a 120 miligramos.

Mientras que, el otro tuvo un tratamiento que fue de los 30 a 60 miligramos, ambos, durante tres veces en una semana, observando que, las reacciones adversas fueron mínimas; por lo que, fue de esta forma que comprobaron la seguridad del medicamento y tolerancia para el cuerpo humano.

¿Qué precauciones debe a ver para los niños?

Generalmente no se recomienda que la ivermectina se de a niños con menos de dos años de edad o cuyo peso sea menor de 15 kilos, puesto que, la barrera hematoencefálica, es decir, la barrera que protege los tejidos y vasos sanguíneos del cerebro, pues, durante los dos primeros años de vida, puede que, esta no esté completamente formada y podría ser riesgoso para el paciente.

Fuera de ello, algunos estudios indican que su uso está bien recomendado en niños, particularmente en tratamientos para combatir los piojos, tal es el caso del realizado por el Departamento de Dermatología de la Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos.

¿Se debe tener precaución con las personas mayores?

De acuerdo con la información publicada en la Revista Chilena de Dermatología del 2010, perteneciente a la Sociedad Chilena de Dermatología y Venereología, la ivermectina oral no tiene muchos estudios sobre los efectos en personas con edad superior a los 65 años, e incluso, menciona que, cuando se trata a estos pacientes con escabiosis o sarna, cuando, antes ya recibieron tratamientos topicos con los que no mejoraron, usar el medicamento en cuestión dio un resultado exitoso y lo mejor de ello, es que, no tuvo consecuencias adversas.

Sin duda la ivermectina, ha representado un gran logro en la medicina, y la dosis común y aún actual es la de tabletas de 6 miligramos, como lo fue desde su comienzo, ahora existe algunas otras innovaciones que han creado presentaciones en gotas.

Es importante señalar que, el desarrollo de este medicamento que ha dado batalla contra la “ceguera del río” o oncocercosis, no es para nada un simple invento, de hecho, fue tan extraordinario que valió ser galardonado con un Premio Nobel, ¿lo sabías?, pues, en un próximo artículo, te diremos los detalles sobre ello.

