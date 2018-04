Ivan Tzab,un cozumeleño que logró presentar sus diseños mexicanos durante la semanade moda en Milán.

Ivan Tzab,un cozumeleño que logró presentar sus diseños mexicanos durante la semana de moda en Milán.

Nací en Cozumel el 9 de marzo de 1995, viví en la isla hasta los 17 años y de ahí me fui a Mérida, Yucatán. Después me fui a Monterrey, Nuevo León, donde inicié la carrera en Diseño de Modas en Arte A.C. Instituto de Estudios Superiores de Diseño.



El diseño me empezó a los 11 años cuando mi papá me empezó hablar de marcas, específicamente de “Versace”, estaba sorprendido porque mi papá en contador y nunca me había hablado tal cual de modas y raíz de eso comencé a investigar. Yo quería estudiar nutrición, pero a finales de la prepa me di cuenta que la moda no era un pasatiempo y sí me quería dedicar a eso.

¿Quién tu diseñador favorito?

Hay diseñador que me gusta que está en la marca española “Del Pozo”, el diseña pero no tiene la formación de diseñador, es arquitecto. Me gusta porque prácticamente sus colecciones tienen mucho volumen, son diseños muy frescos, con texturas y siento que hay un equilibrio perfecto entre todos los elementos.

Mi diseñador favorito para hombre sería Alexander McQueen, para la ropa de hombre hay que tener mucho cuidado, sí se puede jugar pero hay diseñadores que hacen cosas muy arriesgadas pero hay que ver si los hombres están dispuestos. Yo menciono a McQueen porque tiene ciertos detalles que son arriesgados pero que sí los usan los hombres.

¿No te había interesado la moda antes de que tu papá te hablara de ella?

Sí, desde que era niño y jugaba con muñecos me fijaba en los detalles de su vestimenta, hasta le hacía ropa con las servilletas y desde chico me metí a clases de papel maché, pintura, dibujo, todo lo relacionado al arte, pero nunca le tome importancia hasta que mi papá me habló de moda y comencé a investigar más de las marcas, específicamente en las áreas de diseño, que se puede hacer y que no.

¿Ya terminaste la carrera?

No. La inicié en Monterrey donde prácticamente hice el tronco común en diseño y de ahí me fui a la CDMX, estudié 2 años y hace poco me di de baja porque quiero acabarla enBarcelona. El plan era iniciarla directa en la CDMX pero desde las perspectiva de mis

padres era muy peligrosa la ciudad, por eso me fuí primero a Monterrey, donde tengo

familia.

¿Cómo entras a tu primer concurso?

Desde que inicié la carrera en Monterrey empecé con los concursos, “Muestra de Moda Mexicana en Barcelona” fue mi primer concurso que se hizo en España, tenía 19 años.

¿Cuál fue tu mayor temor antes de lograr entrar al concurso?

Yo creo que no había un temor de mi parte, solo era la incertidumbre de saber si les iba a gustar mi propuesta. Para iniciar, el concurso te pedía un registro y tenía que mandar la parte de frente y detrás del “look” con el que estás participando y ya los jueces decidían si era bueno para presentarlo. Participaron más de mil personas, de esas solo seleccionan a 15, yo mandé mis fotos y afortunadamente les gustó.

¿Cómo llegas a presentar tus diseño en Milán?

En el 2017 volví a entrar al concurso “Muestra de Moda Mexicana” pero esta vez no solo se presentó en Barcelona, también se hizo en Milán. La ceremonia se hizo en Italia y me otorgaron el premio de primer lugar, que es una beca para la misma ciudad.

El concurso coincidió con la semana de la moda y aproveché para quedarme, sabemos que

Milán es la capital de moda y qué mejor que se haya compaginado.

¿El italiano no es problema para poder tomar la beca?

No, la primera vez que estuve me topé con gente que habla francés y con el inglés está más

que perfecto por lo pronto y el que no hable italiano no es un impedimento como tal porque

sí se les entiende mucho.

¿Con qué estás participando en este concurso de Bilbao International Art&Fashion?

Retome los elementos de Cozumel, prácticamente me inspiré muchísimo en el mar, en

cómo se ve el oleaje, y si te pones a ver desde arriba el fondo de mar se ven manchas

negras, que pueden ser piedras o arrecifes y la colección cápsula que hice esta vez, son un

montón de manchas de colores sobre un lienzo con agujetas, que representan el oleaje del

mar y las manchas que están pintadas a mano sobre las agujetas, representan esas

manchas que están en el fondo, pero las hice de color porque los arrecifes no son negros,

son de colores, aunque desde arriba se vean de color negro.

¿Por qué vistes de negro?

Llevo un tiempo vistiendo de este color porque para mi es buena suerte, para los japoneses

significa suerte y muchas maestras me lo han dicho; así como en la alta costura el verde y

dejar las tijeras abiertas es mala suerte. Son cosas que vamos adquiriendo en la carrera.