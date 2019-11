Isabel Preysler y cómo lucir asombrosa a los 68 años

Isabel Preysler, la socialité hispano-filipina de 68 años acaparó las miradas durante la reciente presentación del libro ‘Tiempos Reacios’ de su actual pareja, el escritor peruano y Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, con un hermoso y sofisticado vestido diseñado por su propia hija, Tamara Falcó.

Preysler es considerada una de las mujeres más hermosas de España y aún a sus 68 años sigue siendo una de las figuras más reconocidas y admiradas por la audiencia, pues deslumbra siempre con su personalidad, figura y gusto por la moda.

Su sofisticación y estilo la han llevado a marcar tendencia y la semana pasada, durante la presentación del libro de Vargas Llosa, no fue la excepción. La madre del cantante español Enrique Iglesias, portó un hermoso vestido negro, con un par de bandas blancas en forma de ‘X’ en la cintura, que no sólo estilizaba a la perfección su figura, sino que le dio un look recatado, pero sensual.

La celebridad brilla en cada paso que da, pero en esta ocasión es su hija quien se lleva las palmas, pues ha sido ella quien diseñó la hermosa pieza que llevó Isabel durante la noche.

El vestido forma parte de la nueva colección de otoño de su firma ‘TFP by Tamara Falcó’, que ya hemos visto con anterioridad en otros colores en su cuenta de Instagram, y en esta ocasion ha lucido extremadamente bien en la señora Preysler.

Como siempre, las prendas de Tamara son una apuesta segura para lucir elegantes, refinadas y femeninas, y con este bello ejemplar Isabel nos lo deja bastante claro. Además, no cabe duda de que la socialité tiene una nueva diseñadora favorita y podríamos decir que nosotras también. ¿A ti qué te pareció el vestido?

