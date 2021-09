Isabel II infeliz con plan del príncipe Carlos para el Palacio de Buckingham.

El príncipe Carlos está planeando algunas sacudidas importantes en caso de que alguna vez herede el trono, incluida la reducción de la monarquía a siete figuras importantes y la conversión del Palacio de Buckingham en un museo, algo a lo que se dice que su madre, la Reina Isabel II, está firmemente en contra.

Una fuente real le dijo a The Mirror que el plan del museo "no sucederá pronto" mientras Su Majestad gobierna."Ella no está muy interesada en esa idea en particular y cree, por supuesto, que debería seguir siendo una especie de hogar familiar", agregó la fuente.

El palacio de Buckingham es donde la reina crió a sus cuatro hijos y ha presidido durante sus décadas en el trono. Lo abrió al público en 1993, permitiendo a los visitantes recorrer partes selectas del palacio de 775 habitaciones, pero no los apartamentos familiares.

Reina Isabel no dejará al príncipe salirse con la suya

"Su Majestad la Reina irá entre el Castillo de Windsor, que considera su principal base en Londres, y pasará de dos a cuatro días a la semana también en el renovado Palacio de Buckingham", dijo la fuente al medio de comunicación. "Así que por ahora, lo que sea que estés leyendo, no parece que el príncipe Carlos vaya a salirse con la suya en el corto plazo".

Una de las razones por las que el príncipe Carlos puede estar buscando descargar la mega-casa es el costo, que es de millones para mantener. Fue restaurado por última vez en la Segunda Guerra Mundial, y aunque se aprobó una renovación de $500 millones de dólares en 2016, no estará listo hasta 2027.

El Príncipe Felipe y su última charla con el príncipe Carlos

La Verdad Noticias informó que el príncipe Carlos recordó la última charla que tuvo con el príncipe Felipe poco antes de que el patriarca falleciera en abril. Lo anterior para un nuevo documental de la BBC próximo a estrenar.

Felipe, el Duque de Edimburgo, que había estado casado con la Reina Isabel II, de 95 años durante más de siete décadas, murió a los 99 años en la casa de su esposa en el castillo de Windsor, al oeste de Londres, el 9 de abril.

