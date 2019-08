Isabel Allende y sus grandes obras

Isabel Allende es una escritora chilena, que nació el 2 de agosto de 1942 en Lima, Perú. Cursó estudios de periodismo y es reconocida por haber escrito obras como: La Casa de los Espíritus en 1982, Paula en 1994, La Isla Bajo el Mar en 2009 y Largo Pétalo de Mar este 2019.

Antes de iniciarse en la escritura, trabajó escribiendo obras de teatro y cuentos infantiles, fue redactora y columnista en la prensa escrita y televisión, y en 1960 entró a formar parte de la sección de chile de la FAO (organización de la ONU que se ocupa de mejorar el nivel de vida de las personas mediante el aprovechamiento de las posibilidades de cada zona).

En 1962 contrajo matrimonio con Miguel Frías, con quien tuvo dos hijos: Paula, quien falleció en 1992, y Nicolás. Sin embargo, se divorciaron en 1987 y un año después se casó con el abogado Willie Gordon en San Francisco, de quien también se divorció en 2015, tras 27 años de matrimonio.

Su primera gran novela fue “La Casa de los Espíritus” y se convirtió de inmediato en un best-seller tanto en los países del subcontinente americano, como en España y en diferentes naciones de Europa. Fue la obra que la consagró como una de las grandes escritoras hispanoamericanas de todos los tiempos.

De hecho, 11 años después el cineasta sueco Bille August decidió adaptar la historia al cine (The house of the spirits, 1993), y en ella participaron reconocidos actores como: Meryl Streep, Glenn Close, Jeremy Irons, Winona Ryder, Antonio Banderas y Vanessa Redgrave.

Ahora bien, regresando en el tiempo, dos años después de su primera publicación, Isabel Allende publicó otra de sus más exitosas obras: “De amor y de sombra”, con la cual dejó en claro que el gran éxito internacional de “La Casa de los Espíritus” no había sido ninguna casualidad.

Te puede inetesar: Leer y aprender idiomas es bueno para tu cerebro

Isabel Allende y sus grandes obras

Posteriormente, los anaqueles de las librerías se llenaron con más creaciones como: Eva Luna (1987), El plan infinito (1991), Paula (1994), Afrodita (1998), Hija de la fortuna (1999), Retrato en sepia (2000) y el libro de memorias Mi país inventado (2003), sólo por mencionar algunos.

En total, Isabel Allende ha escrito 23 libros, entre novelas, relatos, cuentos y obras autobiográficas; y aunque sus libros han sido traducidos en más de 25 idiomas y siempre ha ocupado los primeros puestos en las listas de ventas americanas y europeas, hay críticos que la consideran una escritora de literatura comercial o, en el mejor de los casos, una copia de Gabriel García Márquez.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.