Investigan nuevo medicamento para tratar la esquizofrenia

Un medicamento experimental podría aliviar una variedad de síntomas de los que sufren las personas con esquizofrenia, sin los efectos secundarios de los fármacos existentes, sugiere un ensayo clínico inicial.

Según la investigación publicada en la revista de The New England Journak of Medicine, para evaluar la eficacia y seguridad del medicamento SEP-363856, en adultos con exacerbación agudas de la esquizofrenia.

Estudio de la esquizofrenia

Los investigadores encontraron que, a lo largo de un mes, el medicamento ayudó a gestionar las distintas formas en que la esquizofrenia se manifiesta, desde delirios y alucinaciones hasta las emociones aplanadas y el retraimiento social.

Entre los 120 pacientes que tomaron el fármaco, un 65 por ciento mostraban una respuesta en la cuarta semana. Esto es en comparación con un 44 por ciento de los pacientes que recibieron un placebo.

El fármaco, denominado SEP-363856, también pareció evitar los efectos secundarios comunes de los antipsicóticos estándar.

Los expertos tienen la esperanza de que la investigación, publicados en la edición del 16 de abril de la revista New England Journal of Medicine, conduzcan a una nueva opción de tratamiento.

Necesidad de un nuevo medicamento

Aunque hay una variedad de antipsicóticos para la esquizofrenia, tienen décadas de antigüedad. Y entre los millones de personas que sufren de la enfermedad en todo el mundo, sigue habiendo una "necesidad médica no satisfecha", señaló el autor del estudio, Kenneth Koblan, en declaraciones recogidas `por HealthDay News,

Koblan es director científico de Sunovion Pharmaceuticals en Marlborough, Massachusetts, EEUU, la compañía que está desarrollando el SEP-363856.

Un problema con los medicamentos existentes es que los efectos secundarios pueden hacer que el cumplimiento resulte difícil, apuntó el investigador.

Se siguen realizando ensayos, pero de mayor tamaño sobre el fármaco. Los científicos se preguntan en caso de resultar seguro y efectivo, si podrá ayudar a las personas que no han tenido una respuesta a los antipsicóticos estándar.

Con información de Montevideo Portal.