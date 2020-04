Investigadores descubren un protector contra el hígado graso no alcohólico. (Foto cortesí 65Ymás)

Gracias a la suma de esfuerzos y conocimientos cada día hay más alternativas en el mundo de la salud. Un claro ejemplo de esto esto es lo que ha ocurrido con un grupo de investigadores españoles de CIBEROBN y del CiMUS de la USC (dirigido por Rubén Nogueiras) descubrieron un nuevo protector contra la enfermedad del hígado graso no alcohólico.

Así es, en este estudio, en el cual también participaron investigadores del CIBEREHD, señala que el bloqueador receptor GPR55 puede alterar el metabolismo de la grasa en el hígado, ocasionando que fabrique menos y que el daño sea menor; este avance abre nuevos caminos terapéuticos para esta enfermedad del hígado graso.

Un punto muy importante del padecimiento del hígado graso no alcohólico o NAFLD (por sus siglas en inglés) inicia como una ligera acumulación de grasa, sin embargo si esta no se vigila con el paso del tiempo puede llevar a esteatohepatitis no alcohólica (NASH) la cual se caracteriza por fibrosis e inflamación.

La esteatohepatitis no alcohólica es peligrosa puesto que los pacientes pueden desarrollar cáncer, cirrosis, y mayor tasa de mortalidad relacionada a fallo hepático; esta investigación se dio a conocer en la revista “Hepatology”.

Investigadores descubren un protector contra el hígado graso no alcohólico. (Foto cortesía Selecciones Reader's Digest)

Grasa en el hígado

Tras lo anterior, en dicho trabajo se demuestra que los pacientes con NASH y NAFLD cuenta con niveles altos en sangre de una molécula que se lo conoce como lisofofatidilinositoll (LPI) que se junta al receptor conocido como GPR55. La manifestación de este receptor también está incrementada en el hígado de las personas con NASH y NAFLD.

Cabe mencionar que ya se tuvieron resultados casi iguales en modelos animales a los que se les provocó dichas enfermedades y en ellos se observó que la inhibición del receptor GPR55 protegía contra el NASH y el NAFLD. Ante esto el autor principal del estudio Marco Fernández Fondevila, señaló que:

“Hemos encontrado que al inhibir este receptor en el hígado, podemos alterar el metabolismo de la grasa en el hígado, haciendo que el hígado fabrique menos grasas, y por tanto, el daño sea menor”, señaló.

De igual forma señaló que no solamente se pudo disminuir la acumulación de grasa, sino también la inflamación y la fibrosis en el hígado cuando inactivaron GPR55, al emplear un diversidad de modelos preclínicos.