Adriana Chuc/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- ¿Invertir en franquicias? Existen ciertos beneficios al invertir en el sistema de franquicias, sobre todo si de- seas iniciarte como empresario. Checa estos consejos antes de apuntarte a emprender o invertir.

Registro de su éxito

Marca

Capacitación

Soporte

Marketing

Local

Decoración

Compras

Menores riesgos

Te puede interesar

Las empresas franquicias tienen desarrolla- do método que funciona y aseguran su éxito. Dentro de sus ofertas puedes ver la información para verificar los resultados en las franquicias ya existentes, de esta forma puedes decidir si comprarla o no.Las compañías que conforman el modelo de franquicias se enfocan en construir sus marcas a nivel regional, nacional o internacional, esto es reconocido por los clientes.Con el fin de que puedas conocer rápidamente los procesos y métodos para dirigir bien el negocio, las empresas cuentan con programas de capacitación y materiales de referencia para solucionar cualquier situación que pueda surgir.La mayoría de las empresas cuenta con un equipo de soporte para brin- dar asistencia a los franquiciatarios.El equipo de la empresa te ayuda a generar y desarrollar planes de marketing desde la inauguración, además de proveerte las herramientas necesarias para atraer y retener clientes.Usualmente tienen documentos que especifican las características del lugar para el negocio, incluyendo la ubicación, además de que cuentan con personal especializado para cerrar tratos al alquilar o comprar el lugar.La inversión inicial se ve maximizada al tener asesoría para elegir el mobiliario y equipo que se necesitará para echar a andar el negocio. Normalmente viene definido en el contrato.Los sistemas de compras en las franquicias son un tema bien establecido, no solo en cuestión de muebles, sino también de inventario, uniformes consumibles y demás detalles.Tal vez el punto más importante y atractivo será que al comprar una franquicia se reducen exponencialmente los riesgos de iniciar un nuevo negocio, de ahí la importancia de elegir correctamente la línea de negocio y prever lo que ocurrirá cuando te conviertas en franquiciatario. En este esquema se invierte en cuotas iniciales y regalías, que con un negocio independiente no se tendrían que pagar pero son menores comparados con los costos que se puedan producir al ser emprendedor primerizo.