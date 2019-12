Interesantes lanzamientos de Editorial Océano para el mes de diciembre

Siendo la lectura uno de los placeres más recomendados por la ciencia y diciembre el mes en el que todos planifican cuales serán los regalos más adecuados para la navidad, acá te dejamos con estas cinco recomendaciones de Editorial Océano, las cuales estamos convencidos atraparán tu atención.

Aquél que empuñe la Espada de Poder será el único y verdadero rey. Pero, ¿y si la espada ha elegido a una reina?

MALDITA

Autores: Frank Miller y Thomas whe

Nimue creció siendo una marginada. Su conexión con la magia oscura la convirtió en alguien temible para su pueblo Druida, pero ella siempre ha querido escapar de aquellos que la repudian. Hasta que un día su aldea es asaltada brutalmente por los Paladines Rojos, y el destino de Nimue se ve alterado para siempre. Antes de morir, su madre le designa la misión de entregar una antigua espada a un hechicero legendario, y en ese momento se convierte en la única esperanza de su diezmado pueblo.

Nimue recibe la ayuda de un mercenario encantador llamado Arturo, y lo que queda de su gente, los Inefables. Mientras tanto, ella blande la espada destinada al verdadero rey, y lucha sin piedad contra los paladines y los ejércitos de un rey corrupto.

Sofía Guadarrama Autora del best seller Cóatl. El misterio de la serpiente, ha incursionado en el thriller, la novela negra, el ensayo, la novela histórica, el cuento, el relato autobiográfico, la ciencia acción y el guion cinematográfico y televisivo.

NEZAHUALCÓYOTL. EL DESPERTAR DEL COYOTE

Autora: Sofía Guadarrama Collado

Tras la muerte de Tezozómoc, la rivalidad entre los señoríos del Valle del Anáhuac aumenta, y nadie escapa a la violencia, la traición y la lucha abierta y encubierta por el poder. En Azcapotzalco, Maxtla gobierna con crueldad absoluta. En Tenochtitlan, a la vez que se unge a Izcóatl como tlatoani después del secuestro y asesinato de Chimalpopoca, el astuto Tlacaélel aguarda tras bambalinas para consolidar su influencia. Y exiliado de Texcoco, perseguido por los soldados tepanecas, el joven príncipe Nezahualcóyotl tendrá que vengar la muerte de su padre y tejer las alianzas que garanticen la soberanía de su reino, mientras se enfrenta a la realidad de lo que significa ser un caudillo rebelde en medio de una guerra sin cuartel.

En esta segunda novela de la serie Grandes tlatoanis del imperio, Sofía Guadarrama Collado combina el retrato de la vida cotidiana de gobernantes, soldados y concubinas con las técnicas del thriller político. El resultado es un apasionante relato sobre los hombres que, a fuerza de ambición y fineza política, dominaron el territorio central de lo que hoy es México.

Yohana García nació en Buenos Aires, Argentina. Es escritora, conferencista, terapeuta, metafísica y tarotista.

EL CIELO DE FRANCESCO

Autora: Yohana García

Francesco regresa al cielo, donde será guardián de un bosque que resguarda nuestras historias y anhelos. Además recorrerá los espacios sagrados para conocer y transmitir las enseñanzas de los maestros. Así, su camino lo llevará a reflexionar sobre el tiempo, el destino, los recuerdos y las maneras en que mujeres y hombres honramos el presente para construir un mejor futuro.

En este nuevo volumen de la serie de Francesco, Yohana García nos invita a una travesía espiritual para hablar de la vida, el amor y las sendas del empoderamiento femenino.

Las co-creaciones de Stan Lee incluyen: Spider-Man, Los Vengadores, Los X-Men, Los Cuatro Fantásticos, Pantera Negra, Hulk, Thor, Iron Man, Daredevil y muchos más.

ALLIANCES. UN JUEGO DE LUZ

Autores; Stan Lee y Kat Rosenfield

¿Qué es más real? ¿El mundo en el que nacemos o el que nos creamos?

El nuevo universo del mayor creador de maravillas de nuestros tiempos: Stan Lee.

Una nueva generación de héroes está lista. Son jóvenes y rebeldes, poseen superpoderes extraordinarios y no tienen miedo de usarlos. ¿Su objetivo? Derrotar el mal que amenaza con destruir el planeta.

Stan Lee es conocido en el mundo entero por ser el hombre cuyos superhéroes han establecido a Marvel como el imperio de la industria del entretenimiento. Kat Rosenfield. Es una periodista política y experta en cultura pop, finalista del Edgar Award con Amelia Anne is Dead and Gone (2012) e Inland (2014).

