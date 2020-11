Intercambiar esta bebida podría hacerte BAJAR DE PESO ¡25 kilos en un año!

Intercambia esta bebida para bajar de peso. Foto:Alimente

Todo se reduce a lo que estás bebiendo. A continuación te explicamos una alternativa para bajar de peso intercambiando el refresco por una opción saludable.

La soda es, con mucho, la peor bebida para bajar de peso. Aumenta de peso sin que te des cuenta.

Las bebidas azucaradas incrementa el peso

Con aproximadamente 150 calorías por lata de refresco de 12 onzas, ese tipo de hábito de beber diario le proporciona 1.050 calorías adicionales por semana o aproximadamente 7 kilos de peso extra durante el transcurso del año.

Según datos de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición, el 5% de todos los estadounidenses que ingieren 567 calorías de refrescos azucarados (cuatro refrescos) al día, potencialmente está acumulando 25 kilos de grasa cada año.

Bebidas azúcaradas son la peor bebida.Foto: La Nutrición y sus demonios

¿Qué bebida consumir para bajar de peso?

Ingrese al mágico intercambio quemagrasas: té verde sin azúcar. Cambiar esta bebida sin calorías por bebidas azucaradas no sólo le ahorrará a las bebidas gaseosas el equivalente a 25 kilos de calorías al año, sino que también puede mejorar su salud y ayudar a activar su cuerpo para eliminar más grasa.

Beneficios de la bebida: té verde

Genes de almacenamiento de grasa

Kevin L. Schalinske, profesor del Departamento de Ciencia de los Alimentos y Nutrición Humana de la Universidad Estatal de Iowa dice que lo que comes y lo que no comes puede influir en qué genes se activan y cuándo. Y ciertos nutrientes pueden desactivar esos genes, lo que dificulta que su cuerpo aumente de peso.

Dos de las principales herramientas nutricionales a nuestra disposición para desactivar nuestros genes de grasas son el EGCG (galato de epigalocatequina) y el folato, ingredientes mágicos que se encuentran en altos niveles en el té verde.

El EGCG es un poderoso compuesto vegetal llamado catequinas, que forma parte de un grupo más grande de compuestos útiles conocidos como polifenoles.

Muchos estudios clínicos sugieren que EGCG ofrece poderosos beneficios para la pérdida de peso. Por ejemplo, según un estudio de 12 semanas sobre el consumo diario de té verde en mujeres mostró una disminución significativa del peso y la grasa abdominal.

Té verde te ayudará a bajar de peso. Foto: Diario AS

Estimula el metabolismo

Por lo general, cuando reduce las calorías (como eliminar las bebidas azucaradas), su metabolismo en reposo se ralentiza. Pero beber té verde sin azúcar puede contrarrestar ese efecto estimulando la termogénesis, es decir, generando calor a través de la quema de calorías, según estudios clínicos.

Las células grasas se encojan

Según un estudio, los participantes que combinaron un hábito diario de cuatro a cinco tazas de té verde con un entrenamiento de 25 minutos durante 12 semanas perdieron un promedio de 1 kilo más que las personas que no bebían té.

Los investigadores creen que las catequinas que se encuentran en el té verde pueden destruir el tejido graso, desencadenando la liberación de células grasas, particularmente en el abdomen, y luego acelerando la capacidad del hígado para convertir esa grasa en energía.

TE PUEDE INTERESAR: Bebidas que te ayudan a quemar grasa y bajar de peso durante el desayuno

Doctor Fauci expone los efectos de la aplicación de la vacuna Covid-19������⚕️��������https://t.co/rd5x2amUxx — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) November 26, 2020

Para perder peso, el truco es cambiar la gaseosa por cualquier bebida que tenga menos calorías. Pero para acelerar la pérdida de peso, cámbielo por té verde para ver cómo se deshacen los kilos.

Para obtener más noticias sobre alimentación saludable, visita nuestro contenido en La Verdad Noticias.

¿Cuándo llegará la vacuna contra el COVID-19 a México? Síguenos en Google News y mantente informado.