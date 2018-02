Instagram, la imagen del día. Ilkinkaracan karakus.

Super bloodymoon and Galata Tower. Dünkü video 720 fotoğrafın ardarda gelmesiyle oluşmuştu. Bu fotoğraf ise beş farklı fotoğrafın bir araya gelmesiyle oluştu. Bunun amacı; ayın batarken yörüngesindeki 5-6dk lık değişikliği tek bir fotoğraf ile anlatmaktı. Genelde gök cisimlerinin yörüngelerini göstermek için kullanılan bu method, bizim Galata işin içine girince biraz estetik hatta fantastik oldu Neyse uzatmayayım iyi seyirler #galata #bloodymoon #bloodybluemoon

