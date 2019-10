Inseguridades de una mujer a la hora del s3xo que no la dejan disfrutar. (Foto cortesía Focus.aw)

La mayoría de las mujeres suelen tener ciertas inseguridades que no les permiten sentirse plenas, lamentablemente le suman otras a la hora de la intimidad.

Inseguridades de una mujer en la intimidad

Es por ello que aquí te diremos cuáles son las inseguridades más comunes que tienen a la hora de compartir ese momento especial con su pareja, o simplemente cuando tienen un encuentro sexual.

NO TENER EL CUERPO PERFECTO

Seguramente estarás de acuerdo que esta es una de las principales ,donde sienten vergüenza de quitarse la ropa porque piensan que no tienen ese cuerpo escultural que dicta la sociedad.

IDEAS DE LA PORNOGRAFÍA

Tras visualizar contenido pornográfico se crean ideas de cómo debería de ser ese encuentro, y piensan que si no las cumplen como aparece en pantalla, defraudarán a su pareja.

SABOR Y OLOR DE SU CUERPO

De acuerdo con el signo de algunas mujeres, el sexo oral ni mencionarlo, y claro, es su decisión si hacerlo o no, sin embargo a veces no se atreven por el miedo de no oler bien o que le sepa bien a la persona que está con ella en la cama.

TEMA DEPILACIÓN

El tener intimidad es un momento único y se desea que todo esté en perfecto orden en cuanto al tema depilación,si no se encuentran satisfechas con esto, les da vergüenza que un hombre las vea así.

EXPERIENCIA

De acuerdo al portal En Pareja, esta es la más fuerte de todas las inseguridades, pero descuida, hay que recordar que para tener experiencia se necesita de una primera vez.

Recuerda que las inseguridades en una mujer a la hora de tener intimidad, sólo te llenará de cosas negativas la mente y evitará que disfrutes de un momento inolvidable.

