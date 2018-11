Inicia tu día y la semana con estos 5 tips básicos

En diversos días te aseguro que despiertas y lo primero que haces es mirarte al espejo sin saber que es lo que harás durante tu día, probablemente tengas una rutina establecida para tus días de la semana pero estos 5 tips te ayudarán a comenzar tu día de la mejor manera.

1. Agradece

Seas creyente o no, agradecer es sinónimo de educación; sin embargo en esta ocasión es agradecerle a la vida por tener un día más para vivir, porque estás completo o porque simplemente amaneciste con mucha salud. De esta manera inicias de forma positiva, adquiriendo frescura y felicidad. Las abundancias, el amor, la familia, los amigos, el trabajo, el dinero o las simples casualidades son símbolo de agradecimiento, pues si bien es cierto; las cosas pasan por algo y si te ocurrieron a ti ¡Agradece! sea bueno o malo.

2. Estírate

Luego de relajar el cuerpo de forma placentera durante aproximadamente 8 horas (lo recomendable para dormir), es necesario estirar los músculos, e ocasiones el mismo cuerpo te lo pide; sientes la necesidad de levantarte de puntillas, bostezar, estirar los brazos, etcétera. Es necesario brindarle 15 segundos a cada extremidad. Esta pequeña rutina no solo estimulará los músculos para despertarlos en su totalidad, sino que también sentirás una mayor relajación, dándote energía para iniciar tu día.

3. Medita

Todas las mañanas pon a trabajar tu mente, por lo menos cerca de 40 minutos. Esto ayuda´ra a mantener un equilibrio emocional, pues luego de hacerte muchas preguntas y responderte a cada una, incluso esto es básico para iniciar el día con la mejor actitud, a demás te conviertes en un ser bastante racional que piensa antes de poder actuar.

4. Haz tu cama

Aunque no lo creas, hacer la cama después de dormir es básico, pues te convierte en una persona bastante [email protected] y [email protected] con su entorno. Pareciera que no es agradable ni divertido, pero es todo lo contrario. A demás, finalmente es tu espacio y si lo dejas tirado un día, las cosas se van acumulando hasta que de verdad ya no tienes ganas de arreglarlo.

5. Ten una rutina más sencilla

En diversas ocasiones las rutinas suelen convertirse en síntomas de estrés, que frecuentemente incrementa más y más, pero si tú le das un cambio ligeramente drástico entonces se vuelve más energético, ameno y fácil de realizar. De esta manera ya no se siente tan monótono y se disfruta en todas sus ramas. Economiza tu tiempo, si te levantas contra el reloj, deja preparado casi todo desde una noche antes y cuando te despierte entonces tendrás el tiempo suficiente para relajarte y salir bien o a tiempo de casa.