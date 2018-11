Ingredientes que debes evitar en tus cosméticos

¿Sueles revisar los ingredientes de tus cosméticos? Pues a partir de ahora te recomendamos hacerlo, ya que existe una gran variedad de ingredientes que la industria de belleza utiliza “para hacerte ver más bella”, pero que en realidad sólo perjudican lenta y silenciosamente tu salud.

Parabenos.

Probablemente ya habrás escuchado hablar de estos, y seguramente evitas que tus productos para el cabello los contengan, pues aunque en pequeñas cantidades no son perjudiciales, sí pueden provocarnos reacciones si tenemos la piel sensible. Así que de ahora en adelante no sólo lo revisamos en champús y acondicionadores, sino que en el maquillaje también.

Plomo.

Algunos labiales incluyen plomo entre sus ingredientes.

No siempre solemos revisar los ingredientes de nuestros labiales, porque en realidad tampoco es como que todos tengan esta información, sin embargo, gran cantidad de ellos incluyen plomo en su fórmula y aunque obviamente es una cantidad muy pequeña y no es nocivo para la salud, es importante recordar que todo lo que le aplicamos a nuestra cara se absorbe y mientras menos cosas dañinas agreguemos mejor.

Siliconas.

Tu base de maquillaje podría contener siliconas.

Este producto aunque no es tóxico, tampoco es benéfico para nuestra piel, ya que su función es hacerla ver lisa y uniforme… ¡El sueño de todas! Sin embargo, verse estupenda por unas cuantas horas puede traer consecuencias, ya que las siliconas, que se incluyen principalmente en las bases de maquillaje, impiden que nuestra piel respire y tapa los poros.

Amoníaco.

El amoníaco es muy característico de los tintes de cabello.

Este ingrediente es muy característico de los tintes para cabello, pues ayuda a que el color dure por más tiempo, no obstante el amoníaco puede causar irritaciones en el cuero cabelludo y caída de pelo excesiva, además de que no se recomienda en personas que sufren de algún tipo de eccema en el cuero cabelludo o dermatitis seborreica.

Ftalatos.

Evita los ftalatos en esmaltes de uñas.

Los ftalatos los podemos encontrar comúnmente en los esmaltes de uñas, y gracias a estos el producto se fija mucho mejor. El problema es que, al igual que el plomo, el cuerpo lo absorbe y de estos se conoce que provocan alteraciones en el sistema hormonal.

Formaldehídos.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, estos son un componente que aumenta el riesgo de padecer cáncer, por lo tanto es calificado como de alto riesgo.

La buena noticia es que actualmente es muy raro encontrarlo en algún producto, pero siempre es mejor prevenir que lamentar.

Por lo general se utiliza para fijar el producto en lociones corporales y esmaltes de uñas.

DEA, MEA y TEA.

La DEA (dietalonaminas), MEA (monoetanolamina) y TEA (trietanolamina) son compuestos químicos que retrasan el crecimiento del cabello y los podemos encontrar principalmente en cosméticos con aplicaciones jabonosas.