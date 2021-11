Ingredientes que debes evitar en tu desodorante

Hay algunos productos de cuidado personal que son imprescindibles en nuestras rutinas de cuidado diario. Además de la pasta de dientes, el desodorante es uno de los productos de higiene personal que podemos encontrar en cualquier hogar. Un error muy común que cometemos a la hora de comprar estos artículos es no fijarnos en sus ingredientes. ¿Sabes qué es lo que te estás poniendo todos los días en tus axilas?

Si tu eres de los que no se preocupan por los ingredientes, entonces debes de leer este artículo. Te diremos que componentes no deberían de estar en tu desodorante para evitar irritaciones y problemas más graves de salud. Al terminar de leer este blog, sabrás como elegir tu desodorante ideal.

¿Cómo funciona un desodorante?

Todos sabemos que los desodorantes nos ayudan a mantenernos frescos y con un olor agradable. ¿Pero sabemos cuál es la acción que tienen en nuestra piel para lograr este efecto? La función principal del desodorante es crear un ambiente en el que las bacterias no puedes proliferar en nuestras axilas. Ya que, en realidad, el sudor es inodoro, y la causa del mal olor que puede llegar a aparecer es gracias a la acción bacteriana.

Pero ojo, un desodorante solo evitará el mal olor, más no la transpiración. Los antitranspirantes son los productos que reducen la transpiración (te hacen sudar menos) y evitan el mal olor. Este también es un punto importante por revisar a la hora de comprar estos artículos. Muchas personas compran antitranspirantes sin saber su función y sin necesitarlos en realidad.

Ingredientes que evitar en los desodorantes

#1. Alcohol

El alcohol es un producto que es utilizado en casi todos los productos cosméticos del mundo. Tiene propiedades antimicrobianas, secantes y refrescantes. También, este componente ayuda a que otros ingredientes puedan penetrar la piel con mayor efectividad. La finalidad del alcohol en los desodorantes es para ayudar a que el producto se seque más rápido en la piel.

Hasta ahora no suena tan mal este ingrediente. Pero, el alcohol puede dañar tu piel, resecándola e irritándola fácilmente. Si sufres de piel sensible, dermatitis, o alergias cutáneas, tienes que decirle adiós a los desodorantes con este ingrediente.

#2. Aluminio

De manera general, este es un ingrediente que no deberías de encontrar en los desodorantes. El aluminio es el componente principal que hace que se reduzca la cantidad de sudor que producimos. Y, como ya lo habíamos dicho antes, esta no es la función de un desodorante, sino de un antitranspirante. Así que, si tu desodorante tiene este ingrediente, aléjate de ahí porque te están queriendo vender un producto diferente.

Checa la etiqueta y si en la lista puedes ver algún derivado del aluminio, mejor déjalo en el estante. Hay muchas personas que aseguran que el uso de aluminio en desodorantes y antitranspirantes son causantes de cáncer de mama. Sin embargo, no hay estudios concluyentes al respecto.

#3. Parabenos

Los parabenos también se encuentran en la mayoría de los productos cosméticos que existen. Son conservantes químicos,fungicidas y antibacterianos, por lo que evitan la proliferación de estos organismos en el producto. Solo basta con mirar la etiqueta y encontrar la palabra paraben, para saber que tu artículo contiene parabenos. Al igual que con el aluminio, los parabenos son acusados de causar cáncer de mama, pero tampoco hay investigaciones concluyentes al respecto.

Lo que sí podemos asegurarte, es que los parabenos se han visto involucrados en casos de alergias cutáneas. Si al usar desodorantes con este ingrediente notas irritación, rojeces, inflamación o alguna reacción adversa, probablemente los parabenos sean los culpables. Lo mejor será evitar a toda costa este ingrediente y encontrar opciones que no lo incluyan en sus ingredientes.

Elige productos buenos para tu piel:

Recuerda que hay un mercado muy amplio de productos de belleza que tienen opciones para todos los gustos. Elige un desodorante sin alcohol, parabenos ni aluminio que cuide tu piel. Tener una axila irritada puede ser una de las cosas más molestas que te pueden pasar. El sudor y el contacto con la ropa solo provocarán más inflamación y malestar.

Así que, la próxima vez que vayas a comprar un desodorante, ya sabes que productos no deberían de estar en la etiqueta. Tómate el tiempo para ver que es lo que le estás aplicando a tu piel. Y si algo no te convence, mejor no lo compres.