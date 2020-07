Infidelidad: ¿Por qué los hombres son infieles?

Estas son las razones por los hombres son infieles Foto: elnueve

Si pensabas que los problemas de infidelidades son algo que se da en relaciones con problemas, desgraciadamente no es de esa manera, hay hombres que engañan a sus parejas aún cuando en ellas son felices y aquí te decimos por qué lo son.

Hombres infieles aún en relaciones felices

Algo que es imprescindible en las infidelidades es que sin importar cuándo o cómo se producen, son comportamientos que pueden dañar seriamente a nuestra pareja, por lo que es importante estar enterada que alguien que se preocupa por ti, primero tiene que llegar a acuerdos para satisfacer a las dos partes. Y estas son algunas razones de las infidelidades.

¿Por qué los hombres son infieles? Foto: CDN

Inseguridad

Puede sentir que es demasiado viejo o demasiado joven, no lo suficientemente guapo, no lo suficientemente rico, no lo suficientemente inteligente, etc. Para reforzar su ego herido, busca la validación de mujeres que no sean su pareja, usando esta chispa sextracurricular de interés para sentirse querido, deseado y digno.

Autoexploración

Los hombres pueden tender a buscar una parte desconocida de sí mismos, en el afán por conocer una nueva faceta de ellos mismos, y atreverse a hacer cosas que jamás pensaron, muchos hombres, en especial los que tienen relaciones de varios años, pueden tener las famosas crisis de mediana o edad adulta en la que tratan de reencontrarse.

Nuevas experiencias

Muchos hombres que cometen infidelidades declaran que se trata de vivir experiencias que jamás se imaginaron tener en sus vidas, y que los han hecho cuestionarse qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes, por lo que aprovechan las oportunidades cuando se les presentan y no los piensan dos veces.

Son arriesgados

Algunos hombres afirman que la razón por la que han engañado a sus parejas, a pesar de tener relaciones estables, se debe a la emoción que les produce el saber que están haciendo algo ‘prohibido’, el considerar los riesgos que implica el ser descubiertos, más allá de hacerlos detenerse los hace sentir vivos.

Inmadurez

Si no tiene mucha experiencia en relaciones comprometidas, o si no entiende completamente que sus acciones inevitablemente tendrán consecuencias como lastimar a su pareja, puede pensar que está bien tener aventuras sexuales. Podría pensar en su compromiso con la monogamia como una chaqueta que puede ponerse o quitarse a su antojo, dependiendo de las circunstancias.

Sentir emociones nuevas

A pesar de estar en relaciones saludables es el buscar emociones nuevas, la razón más común por la que los hombres suelen engañar a sus parejas, esto no significa que sea algo que tenga que ver con su pareja sino con ellos mismos en la búsqueda de algo nuevo que los haga sentir diferentes.