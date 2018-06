Infertilidad: Causas, tratamiento y prevención

Actualmente muchas parejas en edad reproductiva están teniendo problemas para concebir un bebé sin conseguirlo, pero esto no sólo es un tema de la mujer, también el hombre puede influir en ello, la infertilidad es algo que preocupa a muchos por eso aquí te compartiremos las causas, tratamiento y prevención.

Lo más recomendable es que visites a un médico si lo has intentado y no has podido quedar embarazada, tanto tú como tu pareja.

Además, es muy importante que le pidas a tu doctor que te explique los términos estéril e infértil, ya que puede dar lugar a muchas dudas.

¿Qué es la infertilidad?

La infertilidad significa que usted no puede quedar embarazada (concebir).

Hay dos tipos de infertilidad:

La infertilidad primaria se refiere a las parejas que no han podido quedar en embarazo después de al menos un año de relaciones sexuales sin usar métodos anticonceptivos.

La infertilidad secundaria se refiere a las parejas que han podido quedar embarazadas al menos una vez, pero que ahora no pueden.

Respecto a la búsqueda del embarazo, ten en cuenta que los porcentajes de éxito pueden variar, dado que una pareja puede tener múltiples problemas.

Causas de la infertilidad femenina

La infertilidad puede ser causada por muchos factores físicos y emocionales, puede deberse a problemas en el hombre, la mujer o en ambos.

Problemas de ovulación

Un problema de ovulación es un trastorno por lo general hormonal que impide la liberación de un óvulo maduro de tus ovarios. Es probable que tengas periodos menstruales poco frecuentes o ausentes y sangrado demasiado leve o abundante.

Mala calidad de los óvulos

La calidad y cantidad de óvulos que los ovarios producen (naturalmente o con tratamientos de fertilidad) disminuye considerablemente con la edad.

Síndrome del ovario poliquístico

Se caracteriza también por desequilibrios hormonales y patrones de ovulación impredecibles con periodos irregulares, crecimiento excesivo de vello, acné y obesidad.

Obstrucción de las Trompas de Falopio

Si las trompas de Falopio están obstruidas impiden que los espermatozoides de tu pareja lleguen al óvulo.

Endometriosis

Algunas mujeres no tienen síntomas, mientras que otras tienen dolor en sus periodos menstruales o durante sus relaciones sexuales, mucho sangrado o manchado de sangre inusual y dolor pélvico en general.

Problemas de fertilidad no explicados

El médico te puede diagnosticar un “problema de fertilidad no explicado” cuando no haya una explicación clara para tu infertilidad (todos los resultados de las pruebas son normales).

Algunos especialistas piensan que los problemas de peso, el ejercicio excesivo e incluso las toxinas del medio ambiente pueden ser factores que contribuyan al trastorno.

Causas de la infertilidad masculina

La infertilidad masculina puede deberse a:

Una disminución de la cantidad de espermatozoides

Un bloqueo que impide que los espermatozoides sean liberados

Defectos en los espermatozoides

La infertilidad masculina puede ser causada por:

Defectos congénitos

Tratamientos para el cáncer, incluso quimioterapia y radiación

Exposición a mucho calor durante períodos prolongados

Consumo compulsivo de alcohol, de marihuana o de cocaína

Desequilibrio hormonal

Impotencia

Infección

Consumo de ciertos medicamentos, como cimetidina, espironolactona y nitrofurantoina

Obesidad

Edad avanzada

Eyaculación retrógrada

Cicatrización a raíz de infecciones de transmisión sexual (ITS), lesión o cirugía

Tabaquismo

Toxinas en el medioambiente

Vasectomía o falla de la vasovasostomía

Esta información es sólo una guía, para que tengas certeza de lo que te pasa a ti en específico, es necesario que visites a un doctor.

¿Cómo se trata la infertilidad femenina?

La infertilidad femenina está más tratado por uno o más de los siguientes métodos:

Tomar hormonas para hacer frente a un desbalance hormonal, la endometriosis, o un ciclo menstrual corto Tomar medicamentos para estimular la ovulación

El uso de suplementos para mejorar la fertilidad – tienda para suplementos

Tomar antibióticos para eliminar una infección

Someterse a una cirugía menor para remover tejidos bloqueo o la cicatriz de la tubos de Falopio, el útero, o el área pélvica.

Prevención de la infertilidad femenina

Por lo general hay nada que se pueda hacer para prevenir la infertilidad femenina causada por problemas genéticos o enfermedades.

Sin embargo, hay varias cosas que las mujeres pueden hacer para disminuir la posibilidad de infertilidad:

Tome medidas para evitar enfermedades de transmisión sexual

Evitar drogas ilícitas

Evitar uso de alcohol exceso o frecuente

Adoptar prácticas buenas para higiene personal buena y salud

Tener exámenes anuales con su ginecólogo una vez que son activas sexualmente