Indicios de que tu pareja no durará, expertos en bodas

Los expertos opinan que estas son las razones por las que las parejas no duran. Foto: irfaasawtak

De acuerdo a los expertos en bodas, es importante que antes de hacerlo conozcas muy bien ciertos aspectos en relación con la vida en pareja. Dar ese paso importante en tu vida para unirte con el amor de ese hombre, es uno de los acontecimientos más significativos para una mujer.

Mary Devassy, residente en Chicago, quien dio a conocer muchos detalles con respecto a la vida en pareja a través de 'Best Life'. Ella inclina su información a parejas que están a punto de unir sus vidas en matrimonio. Sin embargo, también es de mucha ayuda para cualquier relación amorosa.

Mary Devassy revela que la planificación de una ceremonia es un proceso normalmente largo que agota emocional y financieramente a la pareja, y ahí es cuando comienzan los problemas. Ella explica que, a veces, cuando uno de los miembros de la pareja o ambos se obsesionan mucho con pequeños detalles respecto a la celebración de la boda, podría ser una mala señal ya que dice que es bastante claro, cuando pasan más tiempo pensando hasta en los pormenores más absurdos y los toman en primer lugar sobre la emoción de estar juntos como pareja ese día (y después) su destino es bastante oscuro.

La familia no debe meterse

Si bien la familia es muy importante, su participación respecto a los planes de boda no es muy recomendable.

Mary comenta que le tocó una pareja que se había enamorado de un lugar para celebrar la ceremonia, sin embargo tuvieron que cancelar la reserva dos meses antes porque los padres de él decían que ahí no pensaban ir.

Debe existir sintonía en la pareja

Si han decidido unir su vida en matrimonio, es importante que ambos estén involucrados con los preparativos. La mayoría de las mujeres se emocionan más en los detalles de la boda, pero también es importante que el novio esté a disposición para ayudarla en todo momento.

Empatía

La experta en bodas, Mary Devassy revela que, el comportamiento de la pareja durante las reuniones, es vital para saber cómo será el rumbo. Con demasiada frecuencia, ha visto a algunos hombres poner los ojos en blanco y murmurar algo del estilo de: 'mientras haya cerveza todo lo demás me da igual'. A ella le da mucha tristeza.

No ser negativos

Eric Hunt, otro experto en planificaciones de bodas, también da a conocer algunos aspectos acerca del comportamiento de las parejas durante este proceso de vida tan importante como lo es una boda.

Él, asegura que cuando el novio o la novia son negativos con todos los detalles de la boda, lo mismo pasará en su vida personal como pareja.

"Es común que ellos estén más desconectados con la planificación."

Hunt comenta que si los novios toman más importancia al aspecto de perder la conciencia con la bebida durante la fiesta y no en la propia ceremonia, también puede ser un signo preocupante.

Familiares no son felices

Hunt comenta que está claro que no todo el mundo puede tener una suegra de ensueño, pero si los padres de uno de los miembros no son muy fanáticos de la boda, puede ser una mala señal. Eric Hunt dice que son simples tonterías pero que pueden hacer daño, por ejemplo, que se entrometen demasiado en el proceso de planificación, o que se exponga un secreto del pasado durante la ceremonia.

Mary Devassy concluye diciendo que definitivamente, la señal más clara, es que la pareja no se vea feliz. Si no se miran con amor, no tienen gestos románticos y puede garantizar que ese matrimonio no durará mucho.

TE PUEDE INTERESAR:5 actividades para demostrarte amor propio

��������Prepárate para vivir al máximo la moda del otoño 2020 con estas prendas esenciales��������https://t.co/ZJBfd5miZE — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) August 24, 2020

A pesar de todo el esfuerzo que conlleva el planificar una boda, algunas parejas pueden descubrir que la persona con la que desean pasar el resto de su vida no es precisamente lo que habían soñado, no era el amor de su vida.