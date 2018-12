Impresiona Letizia Ortiz en celebraciones de la Constitución Española.

La reina Letizia de España, tiene la agenda llena de eventos por motivo del 40 aniversario de la Constitución Española, el día de ayer Letizia Ortiz inauguró en el Museo Reina Sofía, la exposición "Poéticas de la democracia, imagines y contra imágenes de la transición"; impactó con un elegante look más sobrio de lo habitual en ella, pero que definitivamente ha dado mucho que hablar, porque impactó.

Letizia Ortiz.

Se trata de un diseño en color gris con solapas en el escote, manga francesa, el cuerpo entallado y falda midi evasé, remarcando su silueta con un cinturón fino negro y dando lugar a una imagen de lo más elegante y sofisticada.

Reina Letizia.

La reina ha escogido un estilismo sobrio y altamente favorecedor que evoca la estética de los años 50 y sigue varias de sus máximas de estilo preferidas pero cuenta con un detalle inesperado.

Letizia en el Museo Nacional de Arte Reina Sofía

La reina se decantó por un vestido 'midi' gris de silueta 'wrap' con manga francesa y cuello con solapas, que además de estilizar la figura, desprendía elegancia sin resultar para nada aburrido.

Los accesorios, clave en su elección

Aunque el vestido pueda resultar demasiado sencillo, gracias a los complementos con los que lo combina lo transforma en una elección elegante y actual. Letizia Ortiz incluyó un fino cinturón anudado -es la primera vez que se lo vemos de ese modo-, unas zapatillas negras de charol de Prada y un pequeño bolso negro de Hugo Boss.

El vestido estaba compuesto de una voluminosa falda

El cinturón, además de marcar la figura de la reina, la estilizaba todavía más, y creaba un equilibrio con el resto del diseño.

Maquillaje y peinado natural

Consciente de que el protagonismo se lo llevarían los accesorios con los que combinó el vestido, prefirió no recargar el look con joyas ostetosas. Tan solo unos sencillos pendientes de brillantes que remataban el estilismo. El maquillaje incluía un juego de sombras burdeos y unos toques estratégicos de polvos de sol para iluminar el rostro.

El perfecto look working

La elección de la reina cumple todos los requisitos para convertirse en la inspiración para un look de trabajo sofisticado y actual. Los accesorios en negro revitalizan la prenda y le confieren un aire todavía más elegantes.

Muy working look.

Los modelos que cuentan con este corte envolvente consiguen afinar y estilizar la figura, algo que doña Letizia sabe bien, puesto que no es la primera vez que escoge uno, aunque sí que posea una estética working tan marcada, que se acentúa gracias al discreto estampado de cuadros príncipe de Gales que lo decora. Sin embargo, lo más llamativo del look no ha residido en este diseño, sino en uno de los accesorios con los que lo ha combinado.

Con un diseño similar en el Día de la Hispanidad

Aunque en este caso el vestido de Felipe Varela tenía un corte más clásico, es inevitable compararlo con el look que llevó ayer. En ambos casos el color era el mismo y el patrón similar: falda 'midi', cuello con solapas y color gris.

Te puede interesar: La Reina Letizia fue chantajeada por un familiar que quería hundirla