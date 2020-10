Importancia de escuchar MÚSICA ¡El cerebro lo agradecerá!

Beneficios de escuchar música. Foto:Centro auditivos Oir Vital

Una encuesta reciente sobre música y salud cerebral realizada por AARP reveló algunos hallazgos interesantes sobre el impacto de la música en el bienestar cognitivo y emocional, toma nota.

Estudio sobre los beneficios de la música

De los encuestados que actualmente asisten a actuaciones musicales, el 69% calificó su salud cerebral como "excelente" o "muy buena", en comparación con el 58% de los que asistieron en el pasado y el 52% de los que nunca asistieron.

De los que informaron haber estado expuestos a la música con frecuencia cuando eran niños, el 68% calificó su capacidad para aprender cosas nuevas como "excelente" o "muy buena", en comparación con el 50% de los que no estuvieron expuestos a la música.

El compromiso musical activo, incluidos los mayores de 50 años, se asoció con tasas más altas de felicidad y una buena función cognitiva. Los adultos sin exposición a la música antigua, pero que actualmente aprecian la música, muestran puntuaciones de bienestar mental superiores a la media.

Beneficios de escuchar música

Activa casi todo el cerebro

Se ha demostrado que la música activa algunas de las redes cerebrales más amplias y diversas. Por supuesto, la música activa la corteza auditiva en los lóbulos temporales cerca de sus oídos.

Las partes del cerebro involucradas en la emoción no solo se activan durante la música emocional, sino que también se sincronizan. La música también activa una variedad de regiones de memoria. Y, curiosamente, la música activa el sistema motor.

De hecho, se ha teorizado que es la activación del sistema motor del cerebro lo que nos permite captar el ritmo de la música incluso antes de empezar a tocar con el pie.

Úsalo o piérdelo

Las vías cerebrales, e incluso las redes completas, se fortalecen cuando se usan y se debilitan cuando no se usan. La razón es que el cerebro es eficiente; no se va a molestar en mantener fuerte una vía cerebral cuando no se ha utilizado en muchos años.

El cerebro usará las neuronas en esa vía para otra cosa. Este tipo de cambios deberían ser intuitivamente obvios para usted, por eso es más difícil hablar ese idioma extranjero si no lo ha usado en 20 años; muchas de las rutas antiguas se han degradado y las neuronas se están utilizando para otros fines.

Mantiene fuertes las redes cerebrales

Debido a que la música puede activar casi todas las regiones y redes del cerebro, puede ayudar a mantener fuertes una gran cantidad de vías y redes cerebrales, incluidas aquellas redes que están involucradas en el bienestar, el aprendizaje, la función cognitiva, la calidad de vida y felicidad.

Bailar la noche entera

Aunque la encuesta de AARP encontró que aquellos que escucharon música activamente mostraron los beneficios cerebrales más fuertes, incluso aquellos que escucharon principalmente música de fondo mostraron beneficios, por lo que puede encender esa música ahora.

La música puede levantarle el ánimo, así que ponga una melodía alegre si se siente triste. La música uptempo puede darte energía. Y si combina la música con una actividad aeróbica y social, puede obtener el máximo beneficio para la salud. Participa en una clase de Zumba. Haz aeróbicos de jazz. Salta a los ritmos del rock & roll. O, mejor aún, ve a bailar.