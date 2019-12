Imitando a Meghan Markle, la Princesa Beatriz también rompió el protocolo

Desde que se comprometiera con el Príncipe Harry en 2017, Meghan Markle se convirtió en el ‘negrito en el arroz’, pues con costumbres e ideas muy diferentes a las de la Familia Real Británica, la ahora Duquesa de Sussex rompió una y otra vez el protocolo, no obstante, ya no es la única que lo hace y la Princesa Beatriz ahora sigue sus pasos.

Como podrás recordar, hace algunos meses se anunció el compromiso de la nieta de la Reina Isabel con el empresario Edoardo Mapelli Mozzi y aunque este aún no pertenece oficialmente a la realeza británica, se le ha incluído en varios de los eventos.

Uno de ellos fue la reciente caminata hacia la Iglesia de Santa María Magdalena en Sandringham para celebrar el servicio religioso de Navidad.

En dicho evento vimos desfilar a los Duques de Cambridge junto a sus dos hijos mayores, el Príncipe George de 6 años y la Princesa Charlotte de 4, quienes por primera vez se unieron a la ceremonia, al Príncipe Carlos, Camilla Parker, la Princesa Anna y al Príncipe Eduardo junto a su familia.

No obstante, al llevar a su prometido consigo, la Princesa Beatriz rompió una de las tradiciones no escritas de la Reina Isabel, pues desde que se tiene memoria, nunca antes se había incluido a alguien que no perteneciera oficialmente a la familia real… Bueno, sólo una vez, en 2017 con Meghan Markle.

Hasta ahora se desconoce si la Reina accedió a que Mozzi fuera incluido, pues teniendo a Meghan Markle en el historial, sería difícil que no se lo permitiera, no obstante, cabe la posibilidad de que esto se hubiera hecho a sus espaldas, situación que de ser así seguramente tendrá sus consecuencias (especialmente tomando en cuenta que Beatriz es la hija mayor del Príncipe Andrés y este se retiró de la vida pública debido a las acusaciones de abuso sexual en su contra).

