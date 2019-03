Imanol Caneyada busca abonar a la memoria

Al estar basada en hechos, al estar basada en la peor tragedia que ha pasado en este país, algo incuestionable porque las víctimas tenían entre un año a 3 años de edad, sí es una novela dura, una novela difícil de digerir, es una novela que nos pone en el centro de la tragedia, pero no desde la perspectiva de los datos, de la estadística, de la información, sino desde la dimensión humana que tiene que ver, porque la novela se ubica tres años después, ¿Qué pasó con nosotros como sociedad’ ¿Qué pasó con las víctimas? ¿Qué pasó con los padres de familia’ ¿Qué pasó con aquellos que han buscado justicia y que no la han encontrado’ ¿Qué pasó con nuestro gobierno? ¿Cómo actuó?, etcétera, la novela responde un poco a esas preguntas. “Después de una herida tan brutal como la del incendio de la guardería ABC, nosotros como sociedad en su total conjunto, desde el ciudadano, hasta el aparato de justicia, luchadores sociales, etcétera, debemos plantearnos estas interrogantes ¿Qué pasó con nosotros? o bien ¿Qué no pasó con nosotros?”, dijo.

El autor, de origen vasco pero radicado en México desde hace 28 años, considera que en este país olvidamos muy rápido, hemos decidido como sociedad olvidar, cerrar los ojos, ignorar lo que pasa, en gran medida porque es muy doloroso, es crudo y entiende que mucha gente no quiera pensar ni acercarse a la tragedia de la guardería ABC. “Para mí escribir este libro para mí fue doloroso pero al mismo tiempo una de las intenciones era abonar a la memoria, mientras más historias que nos cuenten quienes somos desde nuestras propias tragedias, mientras más voces hablen sobre quienes somos desde nuestras propias tragedias, vamos a ser una sociedad mucho más consciente de qué ha pasado con nosotros y de cuál puede ser nuestro rumbo, esta es un poco la apuesta y un poco la intensión, la de abonar a la memoria para poder estar en una permanente reflexión sobre este desastre en que nos hemos convertido como país”, aseguró.

Cuestionado acerca de toda la podredumbre que el libro describe de manera tan certera a nivel político y social al estar enfocado en la era neoliberal, comentó que por eso eligió que fuera una novela y no un documento periodístico o un ensayo, porque así los personajes tienen oportunidad de conectarse con los lectores. “Una de las funciones que puede tener la literatura más allá de su propia esencia que es una apuesta estética y una apuesta al entretenimiento, yo puedo entender que la literatura sea eso sobre todo, pero yo creo que también la literatura puede tener una posibilidad de crear empatía con el lector, al conocer al personaje, al conocer su tragedia personal dentro de la gran tragedia le hace cobrar una dimensión humana.

Le comentamos que su libro retrata una época que los mexicanos no quieren que retorne, algo que él toma con filosofía. “No podemos ya permitirnos como sociedad normalizar un incendio en una guardería donde mueren 49 niños, no podemos normalizar como sociedad que 43 estudiantes desaparezcan y no sepamos de ellos y se convierta en un circo”, asegura.

“El periodismo cultural está amenazado de muerte y eso es peligroso, cuando saquemos a la cultura de los medios de comunicación como ha ido paulatinamente haciéndose, estaremos ante el fin de muchas cosas, ante el fin del pensamiento crítico, ante el fin de la reflexión y sé que espacios como el de ustedes es una resistencia y pues los felicito mucho por estar ahí al pie del cañon”.

Ricardo D. Pat