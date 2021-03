Si estás pensando en hacerte tu primer tatuaje, te damos las claves que debes tener en cuenta antes de pasar por las manos de tu tatuador. Muchas veces los tatuadores se especializan en un tipo particular de tatuaje, pero si deseas tener ideas, te sugerimos algunas imágenes de tatuajes para mujer que de seguro te encantarán.

Antes de ir con el tatuador, comprueba que en el estudio cumplen con todas las medidas higiénicas estipuladas. Una vez realizado el tatuaje, este requiere un cuidado especial para asegurarse de que queda en perfecto estado. Al terminar, el tatuador aplica una crema por encima y lo tapa con plástico o papel film para protegerlo.

Debes retirar esta protección al cabo de un par de horas y proceder a llevarlo al aire (siempre y cuando sea posible) evitando el posible roce con costuras o con el calzado, por lo menos durante los primeros días. Ahora sí, conociendo esto, te compartimos diversas imágenes de tatuajes para mujer.

Imágenes de tatuajes para mujer pequeños

Imágenes de tatuajes para mujer en el cuerpo. Foto: Pinterest

Ten en cuenta que un tatuaje es para siempre, las técnicas que existen hoy en día para eliminar tatuajes son bastante dolorosas y no muy baratas, así que tómate el tiempo que necesites para decidir qué es lo que te quieres tatuar y dónde quieres hacerlo. Muchas personas optan por dibujos o letras significativas para ellos con el fin de marcar algo que ha sido un hito en su vida, entre las imágenes de tatuajes para mujer pequeños que puedes realizarte podrían ser fechas relevantes, iniciales, palabras o letras en otros idiomas, símbolos, números, etc.

Pero sino específicamente quieres un significado oculto, puedes optar por algunas imágenes de tatuajes chidos para mujer que pueden ser meramente decorativas y son igual de válidas. Lo más importante es que tú estés cómoda con aquello que te vas a tatuar, es muy útil hablar con tu tatuador, que puede aportar mucha experiencia y muchas ideas.

Imágenes de tatuajes para mujer bonitos

Imágenes de tatuajes para mujer bonitos. Foto: Pinterest

Conoce el significado del lugar para plasmar algunas imágenes de tatuajes para mujer bonitos.

En el brazo: El brazo izquierdo es el amor, los sentimientos, la familia, el arte. El brazo derecho es la fuerza, el dragón, la ambición, el deseo, el dinero.

El antebrazo representa la fuerza y resistencia, mucha gente se tatúa esta parte del cuerpo para llevar la atención a sus músculos tonificados.

En la espalda: Algunas personas eligen esta parte para dejar atrás fases de sus vidas o relaciones.

En la muñeca: Es una opción popular, tiende a ser pequeño y bastante simple, sin embargo, tienden a ser dolorosos.

En la pierna: Son un estilo único, dado que es un área tridimensional grande como los brazos, y es fácil ponerse creativo con imágenes de tatuaje para mujer.

Son un estilo único, dado que es un área tridimensional grande como los brazos, y es fácil ponerse creativo con imágenes de tatuaje para mujer. En el tobillo: Son personas racionalistas, de carácter conservador, directas, algo drásticas y tozudas pero con una gran capacidad para alcanzar el éxito en su profesión.

En el hombro: No es una buena zona para pequeños detalles, ya que la piel se estira tanto y se adapta mejor a los gráficos más grandes debido al desgaste.

No es una buena zona para pequeños detalles, ya que la piel se estira tanto y se adapta mejor a los gráficos más grandes debido al desgaste.

La mejor piel para tatuarse en el pie está en la parte superior, pero debido a que esta zona es huesuda, tiende a ser muy dolorosa.

Es un símbolo de amor y afecto, ya que la imagen es dibujada cerca del corazón. En los dedos: Debido al tamaño de la zona, los tatuajes en los dedos tienen que ser miniatura; excelente para mantenerlo simple y minimalista. En cuanto al significado, esto depende mucho del diseño que escojas.

En la nuca: Significa que alguien es arriesgado o audaz y tiende a tomar decisiones audaces. La modelo británica Cara Delevingne suele llevar un tatuaje especial en esta parte del cuerpo, es un diseño de origen tailandés al que se le atribuyen poderes mágicos, brindado protección y suerte a quien lo lleva en la piel.

Imágenes de tatuajes para hermanos

Imágenes de tatuajes para hermanos. Foto:Expansión

El lazo que une a los hermanos, es en esencia, un lazo de cariño y confianza mutua. Por tal motivo, existen muchas imágenes de tatuajes para mujer y hombre que buscan ilustrar dicha conexión. Un símbolo común, una frase, los nombres de cada hermano, todos estos motivos pueden servir para un tatuaje de complicidad entre hermanos.

Algún recuerdo de la infancia en el que ambos estuvieron involucrados. En muchas oportunidades, a los hermanos los une una afición común como un deporte, una profesión, un equipo de fútbol, un hobbie, etc. Sí se cumple esta condición, las imágenes de tatuajes para hermanos pueden inspirarse en este elemento.

Por otra parte, los tatuajes de familia consisten en representar de alguna manera y de forma gráfica en la piel el amor y el respeto que sentimos por nuestros familiares. Entre las imágenes de tatuajes para mujer que significan familia podrían considerarse frases de familia, corazones, nombres, símbolo del infinito, árbol genealógico, etc.

Imágenes de tatuajes para mujer con significado

Imágenes de tatuajes para mujer con significado. Foto: Pinterest

Para decidir qué tatuarte, te proporcionamos algunas ideas de imágenes de tatuajes para mujer con significado específico:

Tatuajes de coronas: Son un símbolo de liderazgo, de fuerza y de trabajo para conseguir estar en la cima de lo que hagamos.

Simbolizan belleza, libertad, protección, frescura, fertilidad y cambio.

Simbolizan belleza, libertad, protección, frescura, fertilidad y cambio. Tatuajes de lobos: Simbolizan la lealtad y el amor por la familia.

Simbolizan la sabiduría, la inteligencia y la libertad.

Simbolizan la sabiduría, la inteligencia y la libertad. Tatuajes de calaveras: Reflejo artístico de la relación entre los mexicanos y la muerte, son para recordar, venerar y festejar a los muertos.

Reflejo artístico de la relación entre los mexicanos y la muerte, son para recordar, venerar y festejar a los muertos.

Representan la naturaleza feroz, salvaje y son un símbolo de liderazgo. Tatuajes de la santa muerte: Es una forma de celebrar y agradecer.

Símbolo relacionado con el sacrificio, la esperanza y la lucha por los ideales.

Símbolo relacionado con el sacrificio, la esperanza y la lucha por los ideales. Tatuajes del ojo que todo lo ve: Representa los seis sentidos en el que los egipcios creían: la visión, el olfato, el pensamiento, el oído y el tacto.

Representa los seis sentidos en el que los egipcios creían: la visión, el olfato, el pensamiento, el oído y el tacto.

Tatuajes de atrapasueño: Objetos de protección para ahuyentar a los malos espíritus.

Hacen referencia a la verdad, el espíritu, el coraje y la esperanza.

Hacen referencia a la verdad, el espíritu, el coraje y la esperanza. Tatuajes de hadas: Representan la libertad, el deseo de volar, de tener poderes mágicos.

Representan la libertad, el deseo de volar, de tener poderes mágicos.

Simbolizan la buena suerte, la pureza, la prosperidad, la armonía, y la fuerza. Tatuajes de infinitos: Representa un ciclo sin fin, un amor que perdura en el tiempo.

Representa un ciclo sin fin, un amor que perdura en el tiempo.

Se consideran un signo de feminidad y fertilidad. Tatuajes de ancla: Hacen referencia al poder, la fuerza y la estabilidad.

Hacen referencia al poder, la fuerza y la estabilidad.

Representan la importancia de lo espiritual en nuestras decisiones. Tatuajes de diente de león: Significan inocencia, anhelos, sueños y esperanzas.

Significan inocencia, anhelos, sueños y esperanzas.

Imágenes de tatuajes para mujer con nombres

Letras de tatuajes para mujer. Foto: Pinterest

Las letras en los tatuajes pueden reflejar un estilo propio o aportar mayor dinamismo al diseño y la imagen. El significado de las imágenes de tatuajes para mujer con nombres no solo lo marcará el mensaje, sino también el estilo de la letra para el tatuaje, por eso es importante que prestes atención a la fuente o tipografía.

Algunos tipos de fuentes tienen líneas en negrita y otros líneas más finas. Las letras sin serifas se leen de forma más clara y limpia, por lo que pueden ser más adecuadas además de ser más modernas. Hay muchos estilos diferentes de tatuajes de letras. Uno de los más populares es el estilo Blackletter. Se trata de un estilo gótico que proviene de la práctica de copiar textos y documentos a mano, por lo que es un tipo de fuente que imita la propia caligrafía de una persona. En muchas ocasiones puede hacerse en cursiva, imitando un estilo antiguo.

Imágenes de tatuajes para mujer con frases

Imágenes de tatuajes para mujer con frases. Foto: Pinterest

Las imágenes de tatuajes para mujer con frases son un elemento que permite expresar externamente aspectos internos de la persona. Lo que acostumbran a tener en común estas frases para tatuarse es que suelen ser breves y tratar temas universales, así como actitudes ante la vida que hablan del carácter y la personalidad de quien los lleva.

Estas formas de expresión no son autorreferenciales de un modo tan evidente, y normalmente hay que saber interpretarlas, o conocer a quien lleva el tatuaje, para saber qué significan en cada caso concreto, algunos ejemplos pueden ser: "Cáete siete veces, levántate ocho". "Stay strong". "El dolor es inevitable, sufrir es opcional". "Hakuna Matata". "To be or not to be". "El momento es ahora". "Nunca dejes de soñar". "Soltar no es decir adiós, sino gracias", etc. Las partes más típicas para tatuarse frases o letras las mujeres son entre otras: brazos, espalda, hombros, omóplatos pies y muñecas.

Imágenes de tatuajes para mujer para imprimir

Imágenes de tatuajes para mujer para imprimir. Foto: Aminor

Con el papel adecuado y una impresora puedes crear plantillas de imágenes de tatuajes para mujer para imprimir en casa. También puedes usar papel de tatuaje temporal con una impresora de chorro a tinta o láser; y si tienes una vieja impresora de matriz de punto, puedes usar papel de carbón.

Carga la imagen que deseas tatuar en tu computadora. Imprime una hoja de prueba en papel normal de la impresora para asegurar que el diseño es del tamaño y posición correcta. Coloca el papel especial en la impresora. Con una de matriz de punto, coloca el papel de carbón en la bandeja

Con una de chorro a tinta, usa el papel de tatuaje temporal. Sigue las instrucciones del fabricante para cargar correctamente el papel. Deja que el papel se seque por completo si usas papel de tatuaje temporal. Aplica la hoja adhesiva transparente a la impresa con el tatuaje temporal, según las instrucciones del fabricante. Corta el diseño del papel cerca de los bordes.

