Imágenes de señales de tránsito, qué significan y para qué sirven

Las señales de tránsito, como su nombre lo indica, son señalamientos que sirven para enviar distintos mensajes a los peatones y conductores en las calles y carreteras, los cuales tienen distintos significados dependiendo de su tipo y posición, indican a conductores y peatones diferentes mensajes y significados.

Algunos símbolos son conocidos por los peatones en la vía pública, los cuales tienen un significado universal y cualquier persona que los vea sabe exactamente qué quieren decir, tal como lo es el señalamiento de alto que se ve constantemente en las calles.

Ahora en La Verdad Noticias te hablaremos de las imágenes de señales de tránsito, así como lo que significan, para qué sirven y por qué es importante conocerlas al transitar sobre calles, avenidas, carreteras o la vía pública en general.

Cuáles son las principales imágenes de señales de tránsito

Existen muchas imágenes de señales de tránsito, sin embargo unas destacan más que otras

Las imágenes de señales de tránsito se dividen en cuatro categorías: Informativas, preventivas, reglamentarias y transitorias, siendo estas identificadas con colores específicos y mensajes directos para la población y los automovilistas en general.

Señales reglamentarias: Estas tienen colores rojo, negro o blanco y representan acciones obligatorias para los transeúntes, las cuales incluyen multas si son violadas, entre las que destacan las señales de alto, no pase, no estacionarse, no girar en U, izquierda o derecha y el tránsito de vehículos no autorizados.

Señales preventivas: El color que denomina es el amarillo, y tienen la función de advertir a la población sobre riesgos potenciales en el camino, como riesgos de accidentes, zonas de obra, carreteras peligrosas, túneles, sentidos de circulación o cruces de trenes o ferrocarriles o zonas escolares.

Señales informativas: Normalmente representadas en color blanco o azul, sirven para informar a los automovilistas o la población sobre asuntos de interés, como restaurantes, gasolineras, zonas arqueológicas, hospitales, escuelas o talleres, normalmente incluyendo la distancia aproximada de su ubicación.

Señales transitorias: Estas señales representadas en color naranja, tienen la función principal de informar a automovilistas sobre cambios sobre los caminos, como cierres temporales por accidentes o desastres naturales, así como topes, cambios de dirección o reparación de tramos.

¿Qué son las señales de tránsito para niños?

Estas imágenes de señales de tránsito sirven para enseñar o alertar a conductores sobre los niños

Las imágenes de señales de tránsito para niños son en forma general y sirven para indicar a los peatones y conductores cómo deben movilizarse en la vía pública, siendo una especie de carteles que nos otorgan indicaciones sobre las acciones correctas al transitar con niños o cerca de ellos.

Usualmente los niños son quienes corren más riesgo en las calles, por lo que estas señales se emplean como método de aprendizaje para que los niños aprendan sus significados y mantengan una mejor seguridad al transitar en la vía pública solos o acompañados.

Asimismo las señales de tránsito para niños también aplican para los conductores, siendo una de las más reconocidas las que se colocan en zonas residenciales, donde se le advierte al conductor reducir la velocidad en áreas donde se encuentran niños jugando o escuelas cercanas.

Cuál es la función de las imágenes en las señales de tránsito

Las señales de tránsito juegan un papel muy importante en la movilidad de las ciudades

La función principal de las imágenes de señales de transito es advertir o informar tanto a conductores como a peatones sobre situaciones sobre el entorno en el que se encuentran, ya que se posicionan en lugares específicos y a la vista para alertar sobre riesgos, o indicaciones que deben seguirse.

Las señales de ‘alto’, zona de alta o baja velocidad, escuelas cercanas, accidentes, establecimientos cercanos o cruces son de las más reconocidas, y la mayoría de estas tienen un significado bastante sencillo de entender ya que mayormente vienen con una indicación textual para su comprensión, y dependencias viales y de tránsito recomiendan obedecerlas.

