Ideas de regalos de Navidad para mujeres

Todo es risas y felicidad hasta que tienes que comprar un regalo; y a eso agrégale que estamos a tan solo un día de Nochebuena. Si ya no sabes qué hacer y simplemente no se te prende el foco, no te preocupes, el día de hoy te daremos varias ideas de regalos de Navidad para mujeres.

Para mamá

A veces las personas que más queremos son las más complicadas, pues deseamos regalarles algo verdaderamente especial, algo que les guste y les haga feliz, pero simplemente no se nos ocurre, o no tenemos un gran presupuesto. Sin embargo, sólo es cuestión de pensarle un poquito más para seleccionar el regalo perfecto.

Por ejemplo, en esta ocasión ya no se puede, pero te recomendamos sondear a la persona del regalo unas semanas antes. Infórmate sobre sus gustos, estilo de vida, actividades favoritas y demás.

1. Un libro

Regalo de navidad para mamá.

Si a tu madre le gusta leer, un libro es el regalo ideal. Además, aún si no cuentas con un gran presupuesto, seguramente podrás encontrar algo interesante.

Si no conoces a su autor o autores favoritos, piensa en el tipo de tramas que podrían interesarle: drama, romance, ficción, entre otros. De igual forma, el encargado de la librería podrá hacerte buenas sugerencias, así que no dudes en preguntar.

2. Labial

Si tu mamá es una de esas mujeres que simplemente no puede salir de casa sin los labios pintados, este regalo le gustará. Identifica cuáles son sus colores preferidos o pide una sugerencia en la tienda con base en su tipo de piel. De igual forma ten en cuenta los colores de temporada.

Aquí te dejamos los colores de labiales que estarán en tendencia este 2019.

3. Pack de spa

Regalo de navidad para mamá.

¿Qué mejor que tener un spa en casa? A veces no podemos acudir al spa con frecuencia, pero eso no quiere decir que no necesitemos de esos cuidados y mimos. Así que cremas, geles y aceites con aromas deliciosos, le ayudarán a relajarse y disfrutar de un momento para sí misma.

4. Dulces, galletas y chocolates

Si es una persona que disfruta de la comida, algún postre de la temporadas probablemente la hará feliz. De igual forma, puedes averiguar cuál es su pan o chocolate favorito. Opta por lo gourmet y diferente, ¡Los regalos navideños son sólo una vez al año!

Para mi esposa

Es momento de lucirte con la persona que más amas. ¿Qué le gustaría a tu pareja? ¿Qué disfrutaría más?

5. Outfit deportivo

Regalo de navidad para mi esposa.

Si tu amada es fanática de los deportes, uno o varios outfits deportivos serán una excelente idea, pues seamos honestos, nunca hay demasiada ropa deportiva, menos cuando entrenamos con frecuencia.

Si además de deportista es súper fashion, no puedes dejar a un lado las tendencias; así que un conjunto bien combinado, con los colores de la temporada será genial.

De igual forma, si cuentas con un presupuesto mayor, podrías armar su propio pack. Tal vez con una maleta, unos tenis cómodos, auriculares inalámbricos y cualquier otra cosa más que pienses le podría servir.

6. Cena

Pero no cualquier cena. Si tu esposa es fanática de la gastronomía, llévala a un lugar que normalmente no iría, o que sabes que le gustaría probar. Ten en cuenta sus gustos y preferencias gastronómicas y elige el mejor restaurante, donde puedan compartir una deliciosa cena y una bella velada.

7. Maleta de viaje

Regalo de navidad para mi esposa.

Si tu esposa es aventurera, una invitación a la aventura será estupendo, así que si puedes complementar esa maleta con unos boletos de avión (o autobús, ¿Por qué no?) seguramente la volverá loca (de amor, alegría y emoción).

Para abuelita

Tal vez pienses que el mejor regalo que le puedes dar a tu abuela en esta temporada, es tiempo de calidad en familia y aunque sí, probablemente disfrutaría eso más que cualquier cosa en el mundo, eso no quiere decir que no puedas mimarla con uno que otro detallito.

8. Álbum fotográfico o marco de foto tipo collage

Regalo de navidad para abuelita.

¿Qué te parece algo que le permita tener sus mejores recuerdos a la mano? Además, será más fácil para ella presumirle a sus amigas esos momentos increíbles. Y aunque sí, probablemente los álbumes de fotos son cada vez menos “atractivos” o populares, recuerda que son de su época y probablemente a ella le encantará.

Como plus, arma tú mismo una parte del álbum con memorias juntos.

9. Juego de memoria digital

Si tu abuela es de esas a las que sí se les da la tecnología y todo el tiempo están en el celular, uno o varios juegos de memoria la entretendrá y divertirá; además, son excelentes para su salud y seguir ejercitando su cerebro.

Para mi tía

A veces los tíos son de esos familiares complicados a los que no sabemos qué regalarles, menos cuando no pasamos tiempo con ellos. Pide ayuda de su hermano o hermana (papá y mamá) para que te den una sugerencia.

10. Joyería fina o fantasía fina

Unos aretes, collares, o pulsera finos, seguramente le encantarán.

Para mi hija (hermana, sobrina o cualquier familiar adolescente mujer)

Sabemos que puede parecer muy complicado, pero en realidad, este podría ser el regalo más sencillo.

11. Maquillaje

Regalo de navidad para mi hija.

Durante la adolescencia, las niñas comienzan a tomar conciencia de su feminidad, así que un maquillaje de acuerdo a su edad (sombras, labiales y rubores), será excelente idea.

12. Ropa

Identifica cuál es su estilo. Cuáles son las prendas y colores que suele llevar con frecuencia. De igual forma, pregunta casualmente cuál es su tienda de ropa favorita y acude a ella para comprar su regalo.

13. Botas, botines o zapatos de temporada

Regalo de navidad para mi hija.

Depende mucho de su actitud y personalidad, pero muy probablemente le encante todo aquello que esté en tendencia, así que tal vez unas botas, botines o zapatos de temporada la hagan feliz.