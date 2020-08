IMSS advierte sobre los riesgos de la automedicación ante síntomas del COVID-19

No te automediques durante la crisis sanitaria del COVID-19, puedes poner en peligro tu vida. Foto: www.shutterstock.com

Diego Hernández Ulloa, epidemiólogo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Zacatecas, advirtió sobre los riesgos de la automedicación cuando se presentan síntomas similares o que pueden relacionarse con el COVID-19, ya que comentó que hasta la fecha no existe demostración de que algún medicamento realmente lo cure o prevenga, ¡mucho ojo, no pongas en peligro tu vida!

COVID-19: no hay mejor arma que la prevención

Diego Hernández Ulloa, aseguró que la única manera de ponerte un “hasta aquí” al COVID-19 tomar todas las medidas ya conocidas para fortalecer la prevención, las cuales aplicar el estornudo de etiqueta, hacer lo mismo con la tos o en caso de no ser posible usar un pañuelo, el cual de forma inmediata deberá ser desechado en un contenedor con tapa, es fundamental lavarse con frecuencia las manos con agua y jabón, mantener la sana distancia y no tocarse los ojos, tampoco la nariz y boca.

El epidemiólogo que los remedios caseros que se han distribuido en las redes sociales no tienen resultados eficaces contra el COVID-19, también aseguró que la automedicación no debe emplearse, particularmente se debe evitar la ingesta no recetada de antibióticos, ya que estos están indicados para eliminar bacterias y no virus, de ahí que si se consumen sin supervisión médica se puedan tener peligrosos efectos adversos.

Hernández Ulloa, señaló que la automedicación ante la crisis sanitaria del COVID-19 solo agrega riesgos en caso de tratar un caso sospechoso o positivo, ya que algunos medicamentos podrían complicar la salud del paciente o incluso interferir en su mejoría, así como con los síntomas que dan claridad sobre si se padece o no dicha enfermedad.

Ante esto, el experto aseguró que quienes hayan sido confirmados con COVID-19, así como los que son sospechosos deberán asistir al médico, para que se les brinde un tratamiento personalizado y adecuado a sus malestares.

Recuerda que el COVID-19 tiene síntomas claros al momento de presentarse, y si no vives en un sitio donde exista dengue es mucho más fácil alarmarte ante su presencia, no lo confundas con un resfriado, si tienes dudas y sientes que la sintomatología no es clara, lo mejor es que llames o acudas al médico, ¡cuídate y cuídanos!

Con información de www.periodicomirador.com.