Húmedos y lujuriosos: el significado de los ¡SUEÑOS ERÓTICOS!

¿Alguna vez has tenido un sueño húmedo? Probablemente sí, se trata de algo natural y más común de lo que imaginas, sin embargo, tener sueños eróticos o soñar que tienes relaciones sexuales con otra persona, va mucho más allá de simple sexo, de hecho, diversos psicólogos aseguran que se trata de algo más profundo que un deseo carnal.

De acuerdo con el psicólogo escocés Ian Wallace, experto en interpretación de sueños, "es común tener sueños eróticos cuando uno está trabajando en la creación de algo. Es decir, en fases creativas de nuestra vida".

Húmedos y lujuriosos: el significado de los ¡SUEÑOS ERÓTICOS!

Aunque depende mucho del contexto en el que te encuentres (por ejemplo, diversos pacientes de Wallace lo han interpretado como el deseo de alcanzar una meta en el plano laboral), en general, representan “nuestro deseo más profundo de crear algo concreto, de terminar un proyecto o alcanzar una meta profesional".

Ahora bien, también se le podría atribuir otro significado, por ejemplo, la propia necesidad de conocerse mejor.

"El sexo es algo íntimo. Todo en un sueño es un reflejo de nosotros. Cuando sueñas que estás desnudo y en compañía de otra persona es una situación en la que no hay escondite. Es un sueño donde realmente te ves a ti mismo como eres".

¿Y qué pasa con las personas con las que soñamos? A veces fantaseamos con personas conocidas y desconocidas, las primeras podrían reflejar tu admiración por ellas, ya sean ciertas características en específico o por la persona en su totalidad; y las segundas podrían significar que reconoces cierto aspecto de tu personalidad que te parece extraña.

Húmedos y lujuriosos: el significado de los ¡SUEÑOS ERÓTICOS!

De igual forma, si sueñas con una situación violenta, siempre dentro del plano sexual, podría significar que has vivido episodios traumáticos en tu vida, por ejemplo en el trabajo o la familia; te han hecho sentir rechazado o alienado y ahora tratas de reconectar con tu vida.

No obstante, este no es el único psicólogo que habla al respecto. De acuerdo con Lauri Loewenberg, psicóloga, escritora y analista de sueños de la Asociación Internacional para el Estudio de los Sueños estadounidense, los sueños húmedos no siempre significan que deseamos tener un encuentro sexual con cierta persona, ni siquiera que nos sintamos atraídos por ella, más bien refleja una necesidad psicológica.

"Se trata esencialmente de tener o necesitar una conexión psicológica con la persona en tus sueños, o fusionar una cualidad de esa persona en particular dentro de tu propia personalidad".

Te podría interesar: Significado de soñar con FANTASÍAS traviesas

Húmedos y lujuriosos: el significado de los ¡SUEÑOS ERÓTICOS!

Como ves, los sueños y el sexo son un tema complejo, pero definitivamente van más allá del mero encuentro sexual. Por supuesto que nuestras fantasías y experiencias intervendrán en los sueños, pues la mente utiliza estas imágenes para elaborar el sueño, sin embargo, el significado es mucho más profundo y te invita a reflexionar.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.