Huevos, ¿benefician o afectan la salud?

El huevo es, probablemente, el desayuno por excelencia; es delicioso, nutritivo y práctico, sin embargo, ¿qué tan bueno es para la salud? Hasta el día de hoy hay gente que piensa que es malo para el colesterol y que comer huevo incrementa los niveles de grasa en la sangre, pero ¿será real?

De acuerdo con el profesor de Ciencias de la Nutrición en la Universidad de Connecticut en Estados Unidos, Christopher Blesso, "el huevo tiene todos los ingredientes correctos para hacer crecer un organismo, por lo que obviamente es muy rico en nutrientes", además, está comprobado que ayuda al cuerpo a absorber más vitaminas, pero la cantidad de colesterol que contienen es indiscutible.

Una yema de huevo contiene aproximadamente 185 miligramos de colesterol, es decir, más de la mitad de la cantidad de colesterol diaria recomendada por las pautas dietéticas de Estados Unidos, y por obvias razones diversos estudios lo han relacionado con un mayor riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca.

No obstante, la cantidad de grasa saturada que consumimos diariamente tiene un efecto mucho más perjudicial que el colesterol procedente de los huevos, lo cual no quiere decir que la acumulación de colesterol en los vasos sanguíneos no sea riesgoso, pero sí que nada se compara con otros tipos de grasas.

"Si tu médico de familia o profesional sanitario te dijo que vigiles tu nivel de colesterol, tu prioridad debería ser eliminar las grasas saturadas de tu dieta", se lee en la página de la autoridad sanitaria de Reino Unido (NHS, por sus siglas en inglés).

"Si mantienes una dieta balanceada, solo deberías eliminar los huevos de ella si así te lo indicó el médico".

Asimismo, la profesora de Ciencias Nutricionales de la Universidad de Connecticut, en Estados Unidos, María Luz Fernández, indica que: "Si bien el colesterol en los huevos es mucho más alto que en la carne y otros productos animales, las grasas saturadas aumentan el colesterol en la sangre". Además, en su última investigación no encontró ninguna relación entre comer huevos y un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular.

Beneficios del huevo

Y ahora que sabemos que el consumo de huevo no afecta nuestra salud ni aumenta el riesgo de padecer alguna enfermedad cardiovascular, podemos enfocarnos en sus beneficios:

No aportan carbohidratos.

Aportan aproximadamente 75 calorías por pieza.

Aporta proteínas de alto valor biológico (contienen los 9 aminoácidos esenciales para el organismo).

Aporta gran cantidad de minerales como: hierro, selenio, yodo, fósforo, zinc, potasio y magnesio.

Entre sus vitaminas encontramos: A, B1, B2, B7, B12, D, E, niacina, ácido fólico y más.

Se recomienda en embarazadas, pues facilita el correcto desarrollo del sistema nervioso central del embrión.

Disminuye el riesgo de padecer trastorno oculares.

