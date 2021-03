Hoy se festeja el Día Internacional del Pene, descubre por qué y ¡dale placer!

Este marzo se festeja el Día Internacional del Pene, sí, aunque te cueste creerlo, el miembro viril del hombre tiene su máxima celebración en este mes, y hay que consentirlo, aquí te decimos cómo darle mucho placer en su día, ¡toma nota!

¿Qué día se celebra el Día del pene?

No es broma, de verdad, cada 15 de marzo el pene tiene una celebración internacional, y esta, tiene la intención de festejar los partos sanos, los matrimonios que han durado muchos años y sobre todo la fertilidad, ¡no todo es placer!

El Día Internacional del Pene es una celebración shintoista que rinde honores a la fertilidad, y tiene sede en Komaki, una ciudad que se encuentra a menos de una hora de Nagoya en Japón.

En La Verdad Noticias, te revelamos que también, en Kawasaki, Japón, se festeja el Día Internacional del Pene con el ‘Festival del falo de acero’ o Kanamara Matsuri, ¿te animarías a ir?

Día Internacional del Pene. Foto: Pinterest

Día Internacional del Pene: ¿Cómo festejarlo?

Mucho sexo

Si quieres honrar en grande este Día Internacional del Pene, la mejor manera de hacerlo es llenarlo de placer, pues, no solo lo liberará del estrés, también será muy divertido, esos sí, toma todas las precauciones, usa preservativo y evita Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) y sobre todo embarazos no deseados, claro, cómo no mencionarlo, ¡también cuídate del COVID-19!

¡Una sesión de sexo oral!

Si deseas disfrutar al máximo de este miembro viril, ya seas hombre o mujer, puedes disfrutar del placer del pene con sexo oral, sí, esta práctica en las relaciones sexuales previas es muy gratificante y estimulante, así que, atrévete a ir a la cama comenzando con este aperitivo, ¡no te arrepentirás!

Maratón de películas eróticas

Estar soltero no es pretexto para no consentir a tu pene en su Día Internacional, así que, en La Verdad Noticias te sugerimos una buena dosis de películas eróticas que te ayuden a darle ese placer extra que necesita en esta celebración, ¡pásala en grande!

Nuevas posiciones sexuales

Deja que la pasión sea la que este Día Internacional del Pene festeje, y la mejor manera de hacerlo es probando nuevas posiciones sexuales y más placenteras según tu tipo de pene que le den todo el placer posible, será muy estimulante y sin duda ¡inolvidable!

¡Date placer!

¿Qué es lo que más te gusta sentir?, sólo tú lo sabes, así que, date un espacio para estimularlo y hacer que este Día Internacional no pase desapercibido, después de todo, el pene para hombres y mujeres, termina siendo en algún momento y para ambos, el camino a la felicidad, así que, ¡consiéntelo!

Con información de nuevamujer.com