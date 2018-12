Hoy hay lluvia de estrellas. ¡La última y mejor del año!

#Meteoros #Gemínidas . ������ La última gran lluvia del año ������ . Las gemínidas es una de las más grandes lluvias de este tipo que se produce cada año y que puede apreciarse a simple vista tanto en el norte como en el sur del planeta. Aunque se le llama lluvia de “estrellas”, en realidad se trata de meteoros que se queman al entrar en la atmósfera terrestre. . En el caso de las gemínidas, llamadas así por la constelación de Gemini en la que son visibles, son especialmente brillantes y rápidas, además de que tienden a verse de color amarillo. Tienen su máxima concentración cada año en diciembre y este año su periodo de caída es del día 7 al 17, con su punto máximo de actividad en las primeras horas del 13 y 14 de diciembre. . Consejos prácticos para ver las gemínidas: 1.- Aléjate de las luces de las ciudades, busca un lugar lo más oscuro posible. 2.- Intenta tener el horizonte lo más despejado de obstáculos que puedas. 3.- No uses binoculares ni telescopios, ya que se ven a simple vista. 4.- Lleva ropa abrigada por si vas a observar hasta la madrugada. Crédito: Portal Astronómico Por: María Kaulen Info:www.portalastronomico.com / Facebook MDM Un regalo del cielo ! . . #Chile......................... ���� #Astroturismo.............�� #Museo audio guía.....�� #Meteorito..................�� #TripAdvisor...............�� . #museodelmeteorito #SanPedrodeAtacama

A post shared by Museo del Meteorito �� (@museodelmeteorito) on Dec 11, 2018 at 6:43am PST