Hoy es el Día Mundial del Síndrome de Down.

Desde diciembre del 2011, la Asamblea General designó el 21 de marzo como el Día Mundial del Síndrome de Down, con el motivo principal de crear conciencia publica sobre la cuestión y recordar la dignidad inherente y las contribuciones de las personas con discapacidad intelectual.

Conoce los datos más importantes acerca del Día Mundial del Síndrome de Down y algunas características de este.

El síndrome de Down es un trastorno genético que se origina cuando la división celular anormal produce una copia adicional total o parcial del cromosoma 21, de manera que el material genético adicional provoca cambios en el desarrollo y en las características físicas de la persona.

Hoy es el Día Mundial del Síndrome de Down.

Cabe mencionar que no todas las personas con este tipo de síndrome tienen las mismas características físicas, pero en gran mayoría son frecuentes las siguiente:

-Rostro aplanado

-Cabeza pequeña

-Cuello corto

-Lengua protuberante

-Párpados inclinados hacia arriba (fisuras palpebrales)

-Orejas pequeñas o de forma inusual

-Poco tono muscular

-Manos anchas y cortas con un solo pliegue en la palma

-Dedos de las manos relativamente cortos, y manos y pies pequeños

-Baja estatura

Síndrome de down.

La mayoría de los niños con síndrome de Down tienen deterioro cognitivo de leve a moderado. Presentan retrasos en el lenguaje y problemas de memoria a corto y largo plazo.

¿Es hereditario?

El síndrome de Down en la mayoría de las veces no es hereditario, ya que se produce por un error en la división celular en las primeras etapas del desarrollo del feto, pero se puede dar por translocación y se puede transmitir de padres a hijos. Sin embargo, solamente alrededor del 3 al 4 por ciento de los niños con síndrome de Down tienen translocación.

¿Es hereditario?

¿Y los calcetines?

Estos fueron elegidos como el símbolo del Día Mundial del Síndrome de Down, ya que tienen una forma similar a los cromosomas y fue el año pasado cuando Cloe Lennon a través de una publicación de Facebook viralizó esta práctica.

¿Y los calcetines?

Por: Marina Rosales