Hotwife y un cuckold, ¿Cómo serlo sin fallar en el intento?

Si quieres ser una hotwife, puedes seguir estos sencillos consejos. | quepasasalta

Una hotwife es una esposa o novia con licencia para tener sexo con otros hombres, mientras su marido se mantiene totalmente monógamo hacia ella o en algunos casos 100% en castidad. Es una fantasía propuesta la mayoría de las veces por los maridos, que ven a su esposa como la mujer más deseable del mundo y les gusta verla ejercer su sexualidad.

Esta práctica no es muy normal pero está agarrando auge entre las parejas ya que un hombre tiene placer cuando ve a una mujer tener relaciones sexuales con otras personas.

A la mujer le permite fantasear mucho, ya que tiene el poder de decidir cuándo él puede tener orgasmos, ya sea teniendo relaciones con ella o solamente masturbándose.

Sigue estos sencillos consejos si quieres ser una hotwife. foto: bekiapareja

¿Qué se requiere para ser una hotwife?

Antes que nada llegar a un acuerdo con tu esposo. Él debe estar al tanto de todas sus aventuras y la hotwife debe mantenerlo feliz enviándole fotos, videos o relatándole lo que se hace con otros. También él puede ser testigo de los encuentros de la hotwife.

Es importante tener seguridad en una misma, mucha ropa sexy y ser cuidadosa a la hora de elegir galanes. Y de igual manera, hacerse análisis de ITS periódicos.

¿Qué es el cuckold?

El marido cornudo consentido, o cuckold, puede ver a su esposa teniendo sexo con hombres, sacar fotos o vídeos. Muchos cornudos buscan machos alfa para sus mujeres, hombres que puedan tener relaciones sexuales satisfactorias ya que ellos son incapaces de darles.

si tu pareja te lo pide, es más fácil para la mujer que pueda entender. foto: hearstapps

Beneficios de ser una hotwife

Además de lo físico, del placer sexual de estar con varios hombres, la seguridad de saber que eres la máxima fantasía de tu esposo. También puede ser tu cómplice y pensar juntos en aventuras excitantes. A los esposo con estas fantasías no les interesa estar con otras mujeres, les interesa ver a la suya poseída e idolatrarla.

Usualmente buscan alguien dominante, muy educado, pero morboso al mismo tiempo, y encontrar eso no es sencillo.

Encuentros con amantes

El esposo busca, por lo general, a sus amantes, sabe los gustos de la hotwife y el tipo de persona que te hace sentir cómoda. Los contactan en redes sociales para adultos, donde hay validaciones y sistemas así como reglas para saber qué tan confiables o buenos en la cama son los prospectos.

Realiza un examen de ETS periódicamente si eres una hotwife. foto: ecestaticos

Consejos para hotwifes y cuckolds

Sean muy sinceros en lo que buscan y planteen las reglas desde el inicio. Hay fantasías que a veces se deben quedar solo en fantasía.

Nunca violes la confianza y siempre protégete de gente nociva.

La pareja es un equipo en estos juegos y ella es el centro de atención de una relación así.

Él nunca debe obligar a su esposa a hacer algo que no desee, porque esto es placer, no sufrimiento.

El matrimonio es una aventura en pareja, y no coarta nuestras expectativas sexuales, al contrario, debe ser un estímulo y una búsqueda constante de placer con la persona con la que has decidido compartir tu vida.

TE PUEDE INTERESAR:Un secreto del BDSM, ¿qué es el "switch" en la cama y cómo serlo?

������ Las personas con esta actitud tiene más probabilidad de sufrir enfermedades del #corazon ������https://t.co/wlhuH2w8SB — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) November 27, 2020

¿Cómo reaccionar cuando te lo proponen?

No todo mundo puede reaccionar igual y no hay fórmulas para esto, pero creo que si tu esposo tiene el valor de proponerte algo así, reflexiona lo que puede significar. Implica que te tiene confianza como pareja, que eres su máxima fantasía y quiere aventurarse en un mundo de exploración sexual a tu lado. Si no te parece la idea, platícalo con calma, dile bien que no te agrada. si quieres saber más acerca de temas de sexualidad y pareja, checa en La Verdad Noticias.

¿Cuándo llegará la vacuna contra el COVID-19 a México? Síguenos en Google News y mantente informado.