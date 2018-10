Horóscopos del mes de octubre por Mhoni Vidente

Mhoni Vidente y los horóscopos imperdibles del mes de octubre ya están aquí, amor, salud, dinero y más.

Sin importar la hora y el día la astróloga Mhoni Vidente siempre tiene tiempo para publicar sus acertados horóscopos diarios, semanales, incluso mensuales.

¡Descubre que te depara el destino hoy!

ARIES

Mes diez recuerda amigo de Aries que este mes es de renacimiento para tu signo esto significa que tendrás un nuevo comienzo en todo lo que realices y dejaras todo lo negativo que te estaba haciendo daño sobre todo ese amor toxico que solo te quería por interés van ser treinta un día de muchos cambios positivos alrededor de ti por eso te recomiendo que el plana que tienes en cuestiones de empezar un negocio o cambiar de trabajo lo lleves acabo en este mes de octubre que sin duda se te va dar sin ningún problema , sales de viaje con tu pareja recuerda que lo mas importante de una relación es la convivencia y disfrutar de tu relación amorosa , cambias tu celular por uno mas reciente , te buscan del extranjero para ofrecerte un proyecto nuevo de trabajo , ya no le digas no al amor a los Aries que están solteros recuerda que ya necesitas estar mas estable en tu vida y tu mejor signo de compatibilidad va ser Leo , libra y Acuario , te va buscar un amor del pasado del signo de capricornio trata de ya no volver si ya te la hizo una vez te la volver hacer así a dejar eso atrás , tus mejores días van ser 02,04,07,09,12,14,18,20,21,22, 29 31 van ser unos días increíbles de suerte para tu signo y recuerda usar mucho el color blanco que eso te va ayudar acrecentar mas tu energía positiva en tu vida , tu números de la suerte son 13,21 y todas días de abundancia los martes , recuerda que el Aries es el comienzo por eso necesita ser mas independiente y ser alguien por si mismos, trata de no discutir por discutir y tratar de calmar tu carácter aunque al Aries el enojo le dura poco pero eres muy ofensivo para decir las verdades así trata de controlarte que no siempre te van a soportar tus desplantes. Este mes de octubre te llega un premio grande en la lotería o juegos de azar.

TAURO

Mes de Octubre van ser treinta un día de estar aprendiendo de mi mismo en todos los sentidos recuerda que estas en una etapa de poder terminar todo lo que comienzas en tu vida y empezar a ser mas profesional así trata de ordenar tus ideas y empezar a hacer todo lo que tienes en mente que se te va dar sin complicaciones , en este mes diez te recomiendo que empieces a ahorrar y controlar tus gastos para empezar hacer un patrimonio en tu vida futuro , yo se que extrañas a esa persona en tu vida pero es mejor dejarlo atrás y trata de ya no ser tan controlador en tus relaciones de pareja y aprender a tener tu espacio que eso te va ayudar a ser mas feliz , en este mes te viene una cirugía medica o piensas en hacerte una cirugía plástica tu háztela que todo te va salir de lo mejor , cambias tu carro por unos mas reciente , tus mejores días del mes van ser 01,04,09,11,13,17,20,21,26,29,30 así que no lo dudes en estos días te van a llegar mas abundancia en todo lo que realices y trata de usar mas el color rojo que esto te va ayudar a tener mas fuerza en todo y sobretodo cortarte las envidias que pueden estar a tu alrededor , a los tauro que están solteros les va venir un amor del signo de capricornio , virgo o escorpión que van ser muy compatible contigo recuerda que tu signo lo domino lo sexual así trata de buscar una pareja que sea igual de apasionado que tu , ya no le ruegues a ex pareja recuerda que lo mas importante es quererse unos mismo y aprender de los errores así que todo para adelante , tus números de la suerte van ser 00,23 ,sales de viaje por cuestiones de trabajo o negocios, recuerda que tu signo es tierra y siempre vas a creer solo en lo que puede ver o comprobar y siempre será lo mas importante en tu vida las situaciones materiales y base económica pero no puedes olvidar tu parte espiritual de ser humano por trata de siempre tener esas comunicación con tu Ángel de la guardia.

GÉMINIS

Octubre mes de entrega total a tu vida profesional o laboral recuerda que tu signo siempre alcanza el éxito en todos los sentidos pero también te tienes que cuidar de las envidias o mal de ojo que estén cerca de ti por eso te recomiendo usar mucho perfume o algo de plata para cortar ese corriente negativa y seguir avanzando , va ser un mes de volverse enamorar en tu vida te va llegar alguien el signo de Aries , virgo o libra que va ser muy compatible contigo y te llenara de mucha felicidad pero solo trata de no ser tan celoso y llevar una relación de convivencia, en este mes de octubre recibes una gratificación económica en tu trabajo que eso te ayudar a empezar ahorrar para un futuro mejor , recuerda que tu signo es el gemelo y eso te hace estar preso por los vicios o malas amistades por eso siempre trata de controlar esa parte de tu vida para después no te metas en problemas , sabrás de un embarazo familiar que te dar mucha felicidad , recibes una invitación para salir de viaje con tu pareja o familia , ya no peles tanto en tu trabajo recuerda que no siempre se tiene la razón en tu vida así trata de siempre estar dispuesto a negociar cualquier situación laboral , te cambias de casa por una mas cómoda , si eres géminis mujer te recomiendo que vayas con el medico para hacerte un chequeo de las hormonas para después no tengas problemas y si eres géminis varón checarte muy bien toda la situación de enfermedad sexual , tus mejores días son 02,03,09,10,12,14,18,20,2327,30,31 y trata de usar mucho el color amarillo que eso te ayudar a crecer mas en loe económico y te llegara la felicidad en tu vida tu números de la suerte para todo el mes de octubre es 09,88 ,recuerda que eres un signo de aire y eso significa que su motivación van ser cambiantes e intelectuales en tu vida por eso necesita divertirse con su pareja de la mejor manera y entenderse mediante las palabras y hacer realidad los conceptos de trabajo.

CANCER

Mes Diez en estos treinta un día del mes de Octubre entenderás para que estas en esta vida y cual es tu misión que no debes de sacrificar muchas cosas que deseas por otras personas recuerda que tu signo es muy dramático y siempre le da prosperidad a la pareja pero ya es tiempo de quererte a ti mismo y empezar una nueva etapa por eso trata de empezar a estudiar otra vez o cambiar de trabajo donde te sientas mas realizado recuerda que lo tuyo es la comunicación y las relaciones publicas ya no pidas opinión a los demás de lo que debes hacer mejor trata de seguir con tu intuición sensorial y veraz que te llegara el éxito , ya olvídate de esa pareja que solo quería abusar de tu nobleza como persona por eso trata de empezar a conocer personas mas compatibles con tu signo como un Aries , escorpión o acuario que serán tu pareja ideal cambios repentinos en tu ambiento de trabajo se darán en este mes pero tu vas estar de lo mejor , trata de cuidarte de problemas del intestino o estomago que esta punto débil , sales de viaje con tu familia o decides tomar unos días para ti , no dudes en estudiar en el extranjero que eso te ayudar a crecer mas como persona , tus mejores días van ser 02,04,07,10,11,17,19,21,23,29,30 y trata de usar mas le color verde que eso te ayudar a estar mejor de salud y tener mas espiritualidad en tu vida recuerda que no todo es lo material , lo mejor que tiene tu signo de agua es tu prodigiosa memoria y siempre trata de remontarse en el pasado y no olvidar lo que le hacen eso se llama rencor así trata de dejar el pasado donde debe atrás de ti ,y tu mejor virtud es ser muy tenaz como el cangrejo y por eso siempre vas a llegar al éxito de tu vida , va ser un mes lleno de amores nuevos y muy apasionados.

LEO

Estas representado por el león el rey de la selva y regido por el sol por eso eres fuego puro por eso siempre quieres destacar en todo e imponer tu voluntad recuerda que tu signo es el mas apasionado del zodiaco y completamente territorial eso significa que siempre tiene pareja a su lado y nunca deja a las demás relaciones amorosas es muy infiel por convicción así trata amigo de Leo de aprender a quitar ese defecto en tu vida , en este mes de octubre te va llegar la oportunidad de crecer mas en la económico gracias a un nuevo empleo que te ofrecer o el hacer un negocio que te va dejar mas prosperidad y trata de ahorrar mas recuerda que no todo es el momento también tienes que asegurar tu futuro , realizas un cambio de casa o sacas un crédito , ya no peles tanto con tu familia o pareja recuerda que tienes que aprender a controlar tu carácter tan explosivo , tus mejores días van ser 02,04,09,10,13,19,20,25 y trata de usar mas el color morado o azul fuerte que eso te va ayudar a estar con mas abundancia en tu vida y tus números de la suerte son 03,27 y este mes te llegara dos premios por lotería y el cierre de contratos nuevos , a los leo que están asados les llegara un nuevo miembro de la familia un embarazo , te llega un regalo que no esperabas recuerda que tu signo siempre tiene la suerte de recibir muchas bendiciones en su vida.

VIRGO

En este mes de octubre para los signos de Virgo para ser muy bueno sobretodo porque su número de la suerte va ser el 17 y eso significa que tendrán la estrella de su lado y todas las energías positivas los estarán rodeando todo los treinta un días del mes pero solo trata de darle continuidad a todo los tramites que tienes pendientes y sobretodo legal , tendrán dos golpes de suerte uno va ser en este mes y será en cuestiones de cerrar contratos o empezar negocios propios que serán muy exitosos , el otro golpe de suerte va ser con los juegos de azar con los números 30,24 y también con inversiones o compras de su casa , en este mes diez para los signos de virgo podrán cerrar cirulos amorosos y empezar de nuevo en cuestión de una pareja estable, también resuelven trámites legales o solucionan problemas de migración, en cuestión de salud deberán tener cuidado con las caídas o golpes accidentales sobretodo en el tobillo o cadera , no deben de prestar dinero porque les robaran la suerte es mejor decir no tengo o no tener jamás, tramites de cambios de escuela o de empezar a estudiar idiomas o comercio internacional , a los virgos que están casados deberán tener paciencia con su familia y protegerlos de cualquier problema, renovación completa de tu persona en todos los sentidos, va ser de muchos viajes y de conocer personas importantes de otros países, a los virgo que están solteros les vendrá un amor del signo de acuario , Aries o géminis que serán muy compatibles contigo, tus mejores días van ser 02,04,09,11,13,19,21,23,28,30 y trata de usar mas el color azul que eso te va ayudar a estar meas abundancia en todo lo relacionado al trabajo , trata de no darle mucha importancia a lo que dicen de ti y seguir igual de autentico , tendrás una ayuda espiritual muy fuerte en este mes así que tu pide que se te dará , sigue con el ejercicio trata de ser mas constante en tu vida , recuerda que no puedes pedir algo que no se te dio y mas en lo amoroso esa relación de pareja nunca estuvo contigo así trata de olvidar esos momentos y comenzar de nuevo.

LIBRA

En este mes de octubre va ser muchos triunfos en todos los sentidos y mas porque sigues de cumpleaños y esa renovación de energía va seguir creciendo así que no te detengas ante nada que vas a llegar a tener mas éxito y recuerden que este mes va dominar la justicia en el signo de libra y podrán resolver asuntos que tenían complicado en cuestiones legales o de trabajo, amigos del signo de Libra la suerte les va sonreír tres veces en este mes y va estar relacionado a todo lo que tiene que ver con negocios de ingeniería o ventas de maquinaria que eso les va dar a ganar, y otro golpe de suerte va estar relacionado con compra de tu casa o cambio de cuidad que va hacer progresar en tu vida personal, y otro golpe de suerte va ser en los juegos de azar con los números 03,22,15 solo traten de combinarlo con su día de nacimiento y veraz como la suerte va a venir a ti, a los libra que están casados deberán tener cuidado con los pleitos por celos o cuidar mucho a tu pareja porque se puede enamorar de otra persona, a los libra que están solteros los va estar rodeando mucho los amores prohibidos o comprometidos así traten de poner control en ese sentidos, pero también a los libra tendrán propuesta de matrimonio o formalizar este año, deben de cuidarse de problemas estomacales o problemas de páncreas, tomaran otra vez los estudios y va ser en publicidad o comercio, cambian su carro por uno más reciente, en este mes se hacen una cirugía plástica que les va ayudar mucho a sentirse y verse de lo mejor, tus mejores días van ser 02,03,09,12,13,19,21,29,30 y trata de usar mas el color rojo que eso va hacer que las envidias o mal de ojo se corten de tu vida , te invitan a salir de viaje o te vas con tu pareja unos días de paseo , trata de ayudar a un amigo que va tener problemas de asuntos de divorcio, alas amigas libra deben tener cuidado con embarazos no previstos , tu mejor compatibilidad va ser con acuario y Aries.

ESCORPION

En este mes de a octubre tu signo va ser el líder del zodiaco y va estar relacionado con todo lo místico así trata de siempre estar en comunicación con tu ángel de guardia y pedirle lo que necesitas para estar mejor recuerda que en este mes empieza tu época de abundancia por tu cumpleaños así que no lo dudes en hacer esos cambios positivos en tu trabajo o poner ese negocio que tanto deseas y para todos los Escorpiones tendrán la oportunidad de crecer mucho económicamente, en si este mes les brillara el oro así que tendrán que aprovechar esta racha de buena suerte , recuerden que todos los del signo de escorpión siempre ven por los demás por eso casi siempre son , servidores públicos ,maestros o doctores y todo lo relacionado comercio exterior así trata de tomar un curos o estudiar una carrera universitaria ,será un mes increíble en el amor para los que están solteros de este signo por fin encuentran el amor verdadero y más con los signos de piscis, Aries o tauro que serán muy compatibles , compran una casa para irse a vivir un tiempo solos, recuerda que el escorpión cree mucho en el amor o tener un pareja estable pero el único problema es que siempre quedan muy mal con su ex-parejas o hablan de mucho odio por eso este mes les recomiendo cerrar círculos amorosos y quedar en paz, en este mes terminas problemas legales a tu favor , te haces una operación de tus ojos y sales de lo mejor, también una cirugía estética y decides ponerte a dieta rigurosa para verte muy jovial ,en cuestión de salud debes de tener cuidado con las enfermedades sexuales o de piel, octubre de salir de viaje o irte a trabajar a otro país muchos cambios positivos te vendrán en los primeros días del mes. Tendrás un golpe de suerte con los números 03,22,17, a los escorpiones que están casados les vendrá un embarazo sorpresa, tus mejores días van ser 02,03,09,11,17,19,21,23,29,30 y trata de usar mas el color blanco para que se acerque esa luz divina a tu vida y te bloque todo lo negativo que te pueden desear.

SAGITARIO

En este mes de octubre va ser para tu signo de mucha fuerza interior y realizarse mucho en cuestión profesional en si para el signo de sagitario les reinara la suerte en todo lo relacionado a trabajo o proyectos nuevos ,recuerda que tu signo es muy simpático y por eso siempre vas estar rodeado de muchas personas de buenas energías que te van hacer sentir de lo mejor, recuerda que tu signo es el viajero del zodiaco por este mes de octubre tendrás de cambios de residencia o vivirte a vivir un tiempo tu solo , debes de cuidarte mucho de todos los excesos o sobretodo de los vicios y no caer en tantas tentaciones sexuales trata de ya empezar a vivir mas ordenado y seguir con el ejercicio, en el amor siempre habla de estar enamorado y mas porque eres fuego y eso te hace ser muy sexual así en estos días te va venir alguien del signo de piscis , Aries o leo que van ser muy compatibles contigo , en este mes tendrás tres golpes de suerte y va estar relacionado en la compra de un carro o casa que te hará sentir de lo mejor, el otro golpe de suerte va ser en cuestiones de trabajo o progresar más en tu carrera profesional, y el tercer golpe de suerte va estar relacionado a los juegos de azar con el número que te va dominar todo el año 01,29 , en cuestiones de salud debes de tener cuidado con la comida o mantenerte a dieta siempre para evitar problemas de intestino, tus mejores días van ser 02,04,08,12,14,19,21,23,29,30 y trata de usar mas el color naranja que eso te ayudar a tener mas felicidad en tu vida personal , trata de cuidar tu dinero y no hacer gastos que no vas a necesitar , recuerda dejar esa amor en el pasado y no volver a caer en lo mismo.

CAPRICORNIO

En este mes de Octubre tu signo va ser el que tenga más fuerza espiritual del zodiaco por eso te recomiendo hacer ese cambio de actitud hacia lo positivo y trata de cambiar tu carácter tan explosivo para quitarte esas malas energías que están a tu alrededor , un amor del signo de Aries se va de tu vida trata de quedar en paz con esa persona y aprender de los errores , cuídate de problemas de piel o enfermedad de la sangre trata de ir con tu medico , va ser un mes de estar administrando mas tu dinero y no gastar por gastar, recuerden que este signo lo domina el arte o comunicaciones por eso es importante que tomen un curso de estas carreras , para los capricornio que están en planes de poner un negocio debes de hacerlo que las energías positivas van estar muy fuertes en tu vida y para los que quieren comprar una casa o sacar un crédito se les va poder dar sin problema , tendrán dos golpes de suerte en los juegos de azar con los números 00,30 y también tendrán la oportunidad de crecer más como profesional, el otro golpe de suerte va estar relacionado a la compra de un carro recuerda que tu signo siempre busca estar seguro con su patrimonio, a los capricornio que están casados tendrán muchos problemas de infidelidad o mentiras dentro de su matrimonio, tus mejores días van ser 02,04,09,10,12,19,21,23,29,30 y trata de usar mas el color blanco o rojo que eso te ayudar a estar mas fuerte tu energía positiva , en casa de tus padres vas a saber de una enfermedad así trata de visitarlos mas seguidos , si estas estudiando debes de poner mas atención mas tus clases y tener mas ordenado en tus cosas personales.

ACUARIO

Este mes de octubre para los nacidos bajo el signo de Acuario van a lograr los objetivos que se propongan y más en cuestiones de ser feliz o tener una pareja estable recuerden amigos que acuario siempre necesita de su familia para ser feliz así que este mes tendrán pareja estable y más con los signos más compatibles con ellos que son Aries, Cáncer y Libra, ten cuidado con problemas de salud y más en lo relacionado a ulceras o problemas estomacales trata de guardar corajes , este mes tendrás la fortuna de salir de viaje que te hará sentir de lo mejor, en tu familia tendrán sobrino nuevo o hermanito, cuídate mucho de los chismes o problemas en el trabajo trata de no relacionarte con nadie en cuestiones amorosas para no te perjudique en tu desempeño laboral, Octubre entras a tu mejor mes y más porque estás en tu etapa de renacimiento total de tu energía recuerda que signo es más independiente y fuerte de todo el zodiaco y este mes diez va ser de cambios muy positivos, recuerda que se va ir el que se tiene que ir y se va quedar el que tiene que hacer algo juntos en tu vida acuario así que no te estreses, yo sé que a veces pasas por situación muy fuertes y de mucho dolor pero tu signo está hecho para soportar todo lo que le ponen de pruebas en la vida, tus mejores días van ser 03,07,09,12,18,21,24,29,31 así podrás hacer cualquier cambio que necesitas y te va salir de lo mejor como cambios de carro ,tramites de crédito , hacerte alguna operación estética o médica, preparas ya todo lo relacionado a la escuela o cursos de idioma recuerda que tu signo es el mas inteligente y por eso siempre necesitas estar ocupado, ten cuidado con tu piel o infecciones trata de cuidarte del sol, tu numero de la suerte es 15 y 21 y trata de usar mas el color amarillo o blanco que eso te ayudar a crecer mas en lo profesional y cortar las envidias y trata de usar este lema SIEMPRE HAY UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD EN LA VIDA.

PISCIS

En este mes de octubre tendrás muy buenas noticias de asuntos de trabajos o proyectos que te dejaran más abundancia a tu vida recuerda amigo de piscis que tú eres más intuitivo y místico del zodiaco por eso la ley del KARMA es que por fin te va regresar algo de lo bueno que has sido con los demás en este mes de octubre va ser de muchos éxitos , recuerda no ponerte tú mismo limites a tu vida privada y que el AMOR ES AMOR sin condición , estarás en una etapa de quitarte todo lo negativo de tu vida recuerda amigo de piscis que tu signo siempre despierta muchas envidias por eso a veces no te dejan avanzar por eso te recomiendo en este día 1 de octubre trata de prender una veladora roja con canela en polvo y perfume tuyo arriba de la veladora y poner un vaso cristalino con agua y le pides tres deseos y veras con esta sencilla receta la prosperidad vendrá a ti , en el amor estarás un poco confundido no sabrás si buscar a un ex amor o seguir adelante recuerda que tu signo es muy aprensivo y siempre necesita de alguien para sentirse bien así háblale y trata de quedar en paz y recuerda que tú tienes la libertad de creer , te llega unos días de descanso o te vas de viaje , ten cuidado con los accidentes o no te vayas a caer, tus mejores días van ser 01,03,07,13,19,21,27,29,31 , y tu numero de la suerte de todo el mes 21, este mes va ser para los Piscis muy bueno sobre todo en lo relacionado a conocer personas muy importante en tu vida y que te va ayudar a hacer crecer más profesionalmente, en si para los pisanos tendrán un mes lleno de bendiciones y buenas noticias pero deben de tener cuidado con los fraudes o problemas de robos en la calle ser más precavidos, este mes de octubre para los piscis van a poder cambiarse de trabajo o irse a trabajar fuera de su país , deben de tener cuidado con problemas de piel o acumulación de grasa en el riñón o páncreas siempre traten de comer lo más sano posible, seguirán con el ejercicio pero también hablaran de hacerse una cirugía plástica para verse de lo mejor, recuerden que tu signo es el consentido de Dios así que tendrás toda la ayuda espiritual que necesites , seguirás estudiando o tomando un curso de diseño o empresarial que te va ayudar muchísimo , en cuestiones de amores seguirás muy compatible con los signos de Aries, Géminis y Libra que van ser muy apasionados en tu vida.