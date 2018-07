Horóscopos del fin de semana por Mhoni Vidente

Mhoni Vidente y los horóscopos imperdibles del fin de semana ya están aquí, amor, salud, dinero y más.

Sin importar la hora y el día la astróloga Mhoni Vidente siempre tiene tiempo para publicar sus acertados horóscopos del día o de la semana.

¡Descubre que te depara el destino hoy!

Aries

Fin de semana de muchas energías encontradas, recuerda que somos lo que pensamos, así que trata de cambiar tus ideas negativas por positivas. Quita de tu camino a las personas que no son para ti. Este viernes es ideal para hacer cambios en tu casa o comprar muebles. Un viejo amor del signo Capricornio o Acuario te invita a salir para volver a conquistarte, pero piénsalo muy bien para no caer en los mismos errores. Recibes un dinero que no esperabas. Cancelas un viaje que tenías programado. Ten cuidado con problemas de presión alta o estrés, procura relajarte y salir a pasear con tus amigos para despejar la mente. Tendrás un golpe de suerte el día domingo con los números 09, 33 y 21. Tu mejor color será el rojo. Recuerda que no debes confiar ciegamente en las personas, pues te terminan traicionando y decepcionando.

Tauro

Fin de semana de mucho trabajo pendiente y hacerte cargo de viejas deudas. Trata de no pelear mucho con tu familia, recuerda que ellos siempre ven por ti. Viernes de salir de fiesta o a una cena formal, recuerda comprarte ropa para que te veas de lo mejor y causar una buena impresión. Recibes una invitación para salir de viaje a finales de mes. Te llega un regalo que no esperabas por parte de un viejo amigo. Cuídate de problemas de chismes en tu trabajo o con tus amigos, trata de ser un poco más discreto con tus asuntos. El sábado acudes a un curso o disfrutas un día de campo con tu familia. Ya no esperes lo que no va a llegar, sal a buscar tu destino y recuerda que el Tauro siempre busca el éxito en su vida. Tendrás un golpe de suerte con los números 08, 77 y 21. Tu mejor color será el azul.

Géminis

Viernes de muchas alegrías y sentirte pleno, serán tres días de buena fortuna para tu vida, sólo trata de no platicar tus logros, porque siempre te rodean las envidias y las malas vibras; te recomiendo protegerte prendiendo una veladora blanca y amárrate un listón rojo en el tobillo. Ten cuidado con problemas de huesos o de cadera, trata de consultar a un médico. Recibes la invitación de irte de vacaciones para el mes de agosto, así que comienza a planear tus tiempos en el trabajo. Te busca un familiar para invitarte a una fiesta este domingo. Recuerda también prenderle una veladora a las personas que ya no están contigo para que tengan más luz en su camino. Ya no tengas miedo al “qué dirán”, tú sigue igual de original en tu vida y verás que tendrás muchos logros. Tus números de la suerte son 23, 14 y 90.

Cáncer

Fin de semana de muchas presiones de trabajo o en cuestiones personales, recuerda que las energías para tu signo se encuentran muy cruzadas y es muy importante que te protejas. Te recomiendo ponerte mucho perfume y usar ropa de color clara para alejar las malas vibras. Cuídate de problemas de tránsito o con la policía, recuerda no buscar problemas donde no los hay. Te busca un amor del pasado para aclarar varias situaciones del rompimiento, así que trata de cerrar ya ese círculo y salir adelante. Recibes un dinero extra por parte de la lotería este viernes con los números 05, 33 y 27. Ya no seas tan sentimental y procura ser más fuerte en tus relaciones de pareja, recuerda que primero debes quererte a ti mismo y no entregar todo por completo, debes tener más carácter para no salir lastimado por cuestiones del corazón. Domingo de salir de paseo con tu familia.

Leo

Fin de semana de festejos y de muchas sorpresas, estás en una etapa de crecimiento y desarrollo personal, así que trata de llegar a los objetivos que tengas en tu mente. Este viernes saldrás con tus amigos, recuerda que tu signo es el más simpático del Zodíaco y eso lo hace el más solicitado para las fiestas. Cuídate de problemas de riñón o hígado, trata de ir con tu médico para que te realice una revisión. Recibes una invitación para salir de viaje con tu familia para este mes de agosto. Ya no busques a ese amor que no es para ti, debes entender que no puedes forzar nada, así que trata de buscar personas que realmente sean más compatibles con tu forma de ser. Eres muy inteligente para los negocios o proyectos nuevos, así que piensa en dedicar tus fines de semana a lograr tus metas. Tus números de la suerte son 03, 22 y 17.

Virgo

Fin de semana de mucho trabajo y de poner en orden todos tus papeles, es importante que te organices mejor para los imprevistos. Este viernes te llegará una buena propuesta de trabajo, sólo piensa muy bien antes de tomar cualquier decisión. Realizas pagos atrasados de tus tarjetas de crédito. Te pones a dieta y empiezas un régimen de ejercicio, recuerda que ya estamos en verano y hay que lucir la figura. Ya no busques opiniones externas y trata de escucharte más a ti mismo cuando debas tomar decisiones importantes. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 54, 39 y 80. Te pagarán un dinero que ya no esperabas, es el momento ideal para invertirlo en ti mismo. En el amor tendrás mucha compatibilidad con personas del signo de Acuario, Piscis o Libra, con quienes podrás iniciar una relación de pareja ideal.

Libra

Fin de semana de trabajo extra, recuerda que tu signo siempre quiere todo bien hecho y por eso siempre te buscan para ofrecerte oportunidades laborales. Recibes un dinero que no esperabas o te pagan un bono laboral, trata de ahorrarlo. Ten cuidado con problemas o chismes por parte de un amigo y enfócate en solucionar cualquier malentendido. Un amor del signo de Acuario o Tauro te buscará otra vez para ser tu pareja, pero te recomiendo pensar bien tu decisión. Los Libra que están solteros deben dejar de buscar el amor y esperar a que la persona indicada llegue a su vida, recuerda que no puedes forzar nada. Te busca un hermano o familiar cercano para pedirte un consejo o dinero. Trata de no comer de más y seguir con el ejercicio, recuerda que a tu signo lo domina la apariencia. Tus números de la fortuna son 47, 66 y 01.

Escorpión

Viernes de muchas entrevistas, juntas o reuniones con personas del trabajo. Recuerda que estás en tu etapa de progreso y si no te hablan de un lugar para hacerte una oferta, debes buscar otro hasta encontrar el sitio en el que te sientas realizado. Si ya tampoco te sientes a gusto con tu pareja, es mejor darse un tiempo y reflexionar sobre lo que ambos quieren. Recuerda que tu signo es el más fuerte en cuestiones mentales y todo lo que piensas se realiza, así que enfócate en puras cosas positivas en estos días y más en situaciones personales para que puedas ser feliz. Será un fin de semana de muchas fiestas, sólo recuerda no confundir una relación pasajera con amor verdadero, a tu signo siempre le pasa eso, así que empieza a diferenciar la pasión del amor. El sábado sales de paseo u organizas una comida familiar. Tus números de la suerte son 34, 54 y 91.

Sagitario

Días de estar nostálgico por todo aquello que pudo ser y no fue, así que trata de enfocarte en lo positivo de la vida y dejar que las cosas fluyan por sí solas. Viernes de mucho trabajo o pendientes de escuela, recuerda cumplir siempre con todo lo que te indican. Ten mucho cuidado en las calles, serás muy propenso a los accidentes, así que procura ser muy precavido. Te busca una ex pareja para pedirte una explicación del rompimiento, trata de cerrar ese círculo y avanzar. Ten cuidado con problemas de la gastritis o úlceras, evita tomar tanto alcohol o comer de más. Te compras un celular nuevo. Tus números de la suerte son 00, 23 y 16. Tienes una personalidad muy cambiante y eso hace que algunas personas se alejen de ti, trata de cambiar esa forma de ser. Comienzas a ahorrar para construir tu patrimonio.

Capricornio

Fin de semana de estar con muchas tareas de escuela o de trabajo, recuerda que siempre debes organizar mejor tu tiempo. Recibes un dinero extra gracias a una comisión o venta. Ten cuidado con problemas de piel o enfermedades de transmisión sexual, trata de ir con tu médico. Procura manejar con cuidado o ser más precavido al conducir, serás muy propenso a los accidentes en estos días. Sabrás de una traición amorosa o alguien que se aleja de ti. Recuerda que tu signo es el más complicado en las relaciones personales, así que trata de ser más cuidadoso con tu vida. Te llega una invitación para salir de viaje o irte de vacaciones. Ya no pelees tanto con tu pareja o con tu familia, piensa muy bien las cosas antes de decirlas para no herir a alguien. Tus números de la suerte son 00, 34 y 27. Tu color, el amarillo.

Acuario

Fin de semana de salir con los amigos de día de campo o de viaje, recuerda que tú eres muy organizado para las fiestas y siempre necesitan de tu presencia. Recibes la invitación para ir a una boda o fiesta familiar. Ya no seas tan posesivo con tu pareja, trata de darle su espacio y divertirse por su lado cada quien. Una ex pareja te buscará para pedirte apoyo moral, intenta escucharla y ser comprensivo, recuerda que eres el mejor consejero del Zodíaco. En cuestiones de salud, cuídate de problemas de úlceras o gastritis, trata de ir con tu médico y realizarte estudios. Decides vender tu carro o cambiarlo por una camioneta. Recuerda que tu signo se caracteriza por ser el que más sonríe, así que no dejes de hacerlo. Tendrás un golpe de suerte con los números 33, 28 y 97. Te recomiendo usar prendas de color blanco.

Piscis

Viernes de renovación en cuestiones laborales, ya sea con cambios en tu lugar de trabajo o nuevos proyectos que llegan a tu vida. Recibirás un dinero extra gracias a una comisión o por la venta de un carro. Te invitan a salir de paseo o de día de campo, sólo te recomiendo cuidarte de accidentes. Te buscan familiares para una reunión este domingo. Tu signo es agua y todo el tiempo busca estar acompañado de una pareja, sólo evita forzar las situaciones y procura darte espacio en las relaciones amorosas. Tu mejor compatibilidad será con personas de los signos Cáncer, Libra y Capricornio. Tendrás un golpe de suerte con los números 04, 55 y 20. Trata de usar más el color verde limón o el gris. Te busca un amor del pasado sólo para cerrar círculos, así que aprovecha para avanzar en tu vida personal. Cuídate de problemas de rodillas o huesos.