Horóscopos del Equinoccio de otoño 2020 ¡ya están aquí!

El Equinoccio de otoño 2020 se ha hecho presente marcando el inicio de una nueva estación del añor, ideal para reflexionar sobre tu vida, salud, trabajo y amor, es por eso que para ayudarte con esa tarea tan necesaria en estos tiempos de la nueva normalidad te compartimos las predicciones que el horóscopo tiene para ti en este 22 de septiembre, ¡no lo te lo pierdas!

Libra

Es tu temporada, así que estás en el centro del escenario de este equinoccio de otoño. Con Marte retrocediendo es hora de que reevalúes tu relación con los demás, tu relación contigo mismo, tu hogar y tu vida familiar. Utiliza este tiempo para establecer tus intenciones sobre cómo puedes administrar mejor tu tiempo en las tres áreas.

Escorpio

El equinoccio de otoño es siempre una época del año más tranquila para ti, ya que el sol recorre el área de tu vida que tiene que ver con la autorreflexión y el aislamiento. Este es un buen momento para meditar y practicar el autoexamen.

Este es un buen momento para que reflexiones sobre tu comunicación con los demás, tu tiempo para el cuidado personal y cómo tus rutinas diarias afectan todo en tu vida. Ahora ofrece una oportunidad útil para que te mantengas más al tanto de tu salud a fin de llevar un mejor estilo de vida.

Sagitario

Tu vida amorosa ha sido ardiente y continúa ¡calentándose!; sin embargo, Marte retrógrado te ha pedido que reevalúes tu vida romántica. Este equinoccio de otoño 2020 es un buen momento para que reflexione sobre cómo puedes encontrar el equilibrio entre tu vida amorosa, tus finanzas personales y tu relación con los amigos.

Acuario

Di lo que quieres decir y lo que dices en serio. Este Marte retrógrado te ha estado pidiendo que hables, pero puedes ser muy reflexivo sobre qué decir exactamente y cómo quieres decirlo. Durante este equinoccio de otoño, tómate este tiempo para reflexionar sobre cómo encontrar el equilibrio entre tu comunicación con los demás, tu tiempo para el cuidado personal y la reflexión, y tus propias perspectivas y creencias personales. También algo a tener en cuenta es la forma en que transmites un mensaje, ya que puede tener más impacto que las palabras que dices.

Capricornio

El hogar y la familia han sido un foco importante para ti, ya que Marte retrógrado ha estado transitando el área de tu vida que representa estos asuntos domésticos. Es posible que te hayas mudado o que estés lidiando con cambios en tu vida familiar. Este equinoccio de otoño es un momento privilegiado para que reflexiones sobre cómo puedes encontrar el equilibrio entre tu vida familiar, tu carrera y tu relación contigo mismo.

Aries

El equinoccio de otoño será extremadamente significativo para ti, ya que Marte está retrógrado en tu signo. Este es un período de tiempo crucial para que realmente revises y reflexiones sobre tus acciones pasadas, y descubras qué proyectos o cosas deseas ejecutar. Durante este tiempo, probablemente sentirás que estás siendo empujado a encontrar el equilibrio entre tu relación contigo mismo, tu relación con los demás y tu carrera o, más en general, tu idea de cómo quiere ser visto por el mundo.

Tómate este tiempo para pensar qué es lo que realmente deseas para el camino de tu vida. Y ten en cuenta que el conflicto con los demás se intensifica en este momento.

Géminis

Probablemente hayas sido muy social últimamente, ya que Marte ha estado transitando el área de tu vida que tiene que ver con los amigos y los círculos de redes. Aprovecha este tiempo y concéntrate en obtener nuevas conexiones o concluir capítulos con viejos amigos. Este equinoccio de otoño te pide que encuentres un equilibrio entre tu relación con tus amigos, tu relación con tus hijos y / o pareja romántica, y tu enfoque para administrar tus activos o tus finanzas conjuntas con otros.

Debes saber que hay espacio para todo, pero es posible que debas ser intencional y flexible para crear el tipo de equilibrio que deseas.

Tauro

Marte ha estado retrocediendo el área de tu vida que tiene que ver con la autorreflexión, la espiritualidad y el aislamiento. Probablemente has sido muy contemplativo últimamente y has estado más interesado en mantenerte para ti mismo. Si hay sentimientos ocultos que has estado reprimiendo o ira acumulada que tienes, podría salir a la superficie ahora.

También es un momento para que realmente encuentres el equilibrio entre el tiempo que dedicas a la autorreflexión, tus rutinas diarias y tu búsqueda de mayor sabiduría y conocimiento. El trabajo podría estar muy ocupado durante este período, pero recuerda que aún es importante tomarte un tiempo para ti.

Virgo

Este equinoccio de otoño te brinda la oportunidad de reflexionar sobre lo que realmente significa la intimidad para ti. También es un momento para que pienses en los cambios o transformaciones importantes que deben tener lugar en tu vida. Además, es un momento para que hagas un plan sobre cómo puedes encontrar el equilibrio entre tu vida privada e íntima, tu relación con tu propio niño interior y tus finanzas personales. Si está pensando en crear nuevas fuentes de ingresos para ti, ahora sería un buen momento para establecer intenciones al respecto.

Leo

Marte ha retrocedido en el área de tu vida que tiene que ver con tus creencias, filosofías y estudios superiores . Tu perspectiva de la vida y tus puntos de vista sobre los asuntos podrían estar cambiando, o podrías estar luchando con ellos en este momento. El equinoccio de otoño plantea la necesidad de crear armonía entre tus propias creencias personales, tu entorno de trabajo y tu comunicación con los demás.

Es importante que recuerdes que todos tienen sus propios puntos de vista, y que a menudo no es lo que decimos, sino cómo decimos las cosas lo que puede afectar nuestra comunicación con los demás.

Piscis

Este Marte retrógrado pide que revises tus finanzas. Es hora de que prestes atención a lo que entra y sale. A medida que nos acercamos al equinoccio de otoño, también es un momento para reflexionar sobre cómo encontrar el equilibrio entre tus finanzas personales , tu relación con tus amigos y tus relaciones íntimas con los demás. Pregúntate: ¿cómo puede hacer espacio para todas esas áreas diferentes de mi vida?

Cáncer

Últimamente, tu carrera ha sido un hito importante para ti y ha sido llamado a la acción. Es posible que haya algunas cosas que has estado reevaluando sobre tu carrera y sobre tu posición en el mundo. Este es el momento para que reflexiones sobre cómo realmente quieres aparecer.

Este equinoccio de otoño 2020 también es un momento para que contemples cómo puedes crear equilibrio y armonía entre tu carrera, tu relación con los demás y con tu hogar y tu vida familiar. Darle un gusto excesivo a uno u otro crea más caos e inestabilidad.

