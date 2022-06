Horóscopos del 13 al 19 de junio, ¿Qué te deparan los astros?

Horóscopos del 13 al 19 de junio, ¿Qué te depara la semana?

Los planetas personales como Marte, Venus y Mercurio estarán muy activos en estos días así que ojo con tu horóscopo semanal que te dirá qué te depara del 13 al 19 de junio.

Por ejemplo, si Marte se mueve a cierto signo puede afectar la manera en la que actuamos, nuestra iniciativa y hasta la intimidad.

O si es Venus el protagonista en tu signo, ten por seguro que los temas relacionados con el amor y las etapas en las relaciones tendrán impactos positivos.

Pero, el temible mercurio también puede hacer de las suyas, alterar nuestra mente y las palabras que soltamos; metiéndonos en serios problemas.

¿Qué te depara tu signo del zodiaco para esta semana? Descúbrelo en La Verdad Noticias.

¿Cuál es el horóscopo de la semana?

Consulta tu horóscopo de la semana.

Estamos justo en la entrada de Mercurio a Géminis, el planeta de la comunicación; lo que podrá darnos el don de la expresión pero también podría afectarnos a la hora de hablar porque habrá una tendencia a la exageración.

No hay que olvidar que esta semana habrá una superluna de fresa, hoy martes 14 de junio, la cual se encuentra en Sagitario; y esto nos ayudará con la buena suerte.

Los signos del zodiaco del 13 al 19 de junio

¿Qué te depara esta semana? Consulta tu signo del zodiaco.

Aries: esta semana es ideal para avanzar y dejar de lado el estancamiento en el que te encuentras, ya sea emocional, laboral o personal. Hay algo de tu pasado que te roba tu energía, así que es momento de soltar esas cosas que sólo te limitan y hacen peso.

Se vienen mejores cosas para ti, así que suelta con confianza que los astros te guiarán hacia tu verdadero camino.

Tauro: tu característica impulsividad te va a dejar estragos, así que es momento de hacerle caso a la razón porque tienes que tomar decisiones importantes esta semana.

Detente un momento y contempla lo que verdaderamente quieres hacer con tu vida para dejar atrás esos patrones negativos en los que caes por tomar decisiones impulsivas.

Géminis: ojo con las emociones que pueden nublar tu buen juicio y llevarte a tomar decisiones que a la larga te van a perjudicar. En esta semana es primordial que uses la razón antes que el corazón.

Cáncer: recuerda que todo es más grande en nuestra mente, expresa lo que sientes y verás que no era tan grave como pensabas. Las cosas no son tan malas como parecen, busca ayuda y sal de ese mal momento mental que te agobia.

Leo: eres un protector nato y eso te lleva a descuidarte a ti mismo por estar enfocado en cuidar a los demás. Recuerda que primero tienes que estar bien para ofrecerle paz a los demás.

Enfócate en ti en esta semana: realiza actividades que te gusten, apapáchate, consiéntete, demuéstrate que te amas y agradece todo lo que haz hecho por ti.

Virgo: esta semana será para tomar decisiones importantes, tener conversaciones difíciles y hasta aparecerán conflictos complicados de manejar así que no intentes huir, es momento de afrontarlos.

Enfrenta los problemas y verás qué tal vez no eran tan difíciles.

Libra: esta semana es perfecta para enfocarte en aprender algo que te guste, ya sea profesional o espiritual. Enfócate en tu crecimiento.

Toma el tiempo de leer, busca ayuda si algo no entiendes y verás buenos resultados. Será una semana bendecida para ti.

Escorpio: no exijas perfección de los demás porque no es posible. Practica la empatía y el amor hacia ti, no exigir demasiado también es parte de las relaciones personales.

Sí te equivocas es de sabios pedir perdón, no lo olvides.

Sagitario: tienes la habilidad para alcanzar cualquier sueño que tengas, así que visualiza que es lo quieres para tu vida. La manifestación es buena pero necesitas comenzar la acción, tienes que trabajar por lo que quieres.

Capricornio: el tema de la semana será la paciencia. Sí, tendrás que trabajar tu tolerancia contigo mismo y con los demás. Las cosas por las que has trabajado están a punto de llegar, no te desesperes que las puedes alejar. La paciencia te dará la recompensa.

Acuario: tu futuro está en juego, no permitas que la duda y que el miedo te lleven a quedarte en tu zona de confort. Es momento de salir y explotar tu potencial, no le temas a lo desconocido que ahí está tu éxito.

¡Si puedes!

Piscis: esta semana tendrás que ponerle un alto a las cosas que te desgastan mentalmente porque están consumiendo tu energía.

El aprender a decir “no” te ayudará mucho para establecer límites sobre tu cuerpo, decisiones y vida.

Los horóscopos han hablado, que tengas una excelente semana.

