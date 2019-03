Horóscopo sexy del 7 de marzo de 2019

ARIES

Hoy tendrás gran pasión sexual, utiliza estas energías renovadas para el sexo y pasarás un momento muy agradable. Dedica un tiempo para ti y tu pareja, olvídate de los compromisos y tareas rutinarias. No tengas miedo de contarle a tu pareja las fantasías que puedas tener.



Hoy tienes los sentidos del gusto y la vista acentuados, te servirán en el plano sexual. Importante evitar reproches innecesarios hacia tu pareja; puede que también recibas alguno... tómalo con calma, cuenta hasta 100. Mejor si tienes una charla sincera para evitar malos momentos.

TAURO

No des vueltas, concreta esa fantasía que tienes en tu cabeza desde hace tiempo. No dejes para otro momento las cosas que puedes hacer hoy. Ayúdate con amigos, tu amante o incluso en Internet para buscar consejos sobre el tema.

GÉMINIS

No creas que estás totalmente solo en el mundo, hay muchas personas con los mismos miedos y dudas que tú; incluso tu amante o pareja puede llegar a tener los mismos temores y cuestiones que tú en el plano sexual. Anímate a hablar de ciertos temas que sueles evitar con tu amante, es la única solución a los problemas.

CÁNCER

Mejora el plano sexual, busca renovar la pasión sexual con nuevas experiencias. ¿Pensaste en utilizar alguna vez objetos en tus relaciones sexuales?... pues deberías comenzar a usarlos. Siempre deberás charlar de esto con tu pareja y buscar su consentimiento. Recuerda que no todos tenemos las mismas fantasías.



Si surgen roces en tu relación amorosa, trata de contar hasta 100 antes de criticar; el problema también puedes ser tú, no siempre tenemos la razón en todo. No desaproveches la oportunidad con rutinas, tareas y compromisos, dedícate un tiempo a ti y a tu amante o pareja.

LEO

El estrés es un gran enemigo de la pasión y el amor. Debes relajarte para reencontrar la pasión y vivir plenamente tu vida sentimental-sexual. Charla con tu amante para solucionar este problema.

VIRGO

La falta de apetito sexual comienza a preocupar, pero en realidad no es problema directamente tuyo. Necesitarás sincerarte con tu amante para poder enfrentar esta cuestión. Plantea los cambios que creas necesarios.

LIBRA

Prolonga más tus relaciones sexuales, no busques el simplemente gozar todo el tiempo. Aprende que puedes parar y arrancar múltiples veces. Debes innovar más y animarte a nuevas cosas porque la rutina luego se volverá insoportable y te afectará en toda tu vida.

ESCORPIO

Mal día para iniciar relaciones nuevas, salir a conquistar o relacionarse con la pareja. Las discusiones podrían explotar en cualquier momento. Ten paciencia y espera a otro día para tocar temas complicados. Usa tu inteligencia y comprensión para no perder los estribos.

SAGITARIO

Hoy es un día muy caliente para ti. Podrás vivir momentos de gran pasión sólo si te dejas llevar y te olvidas de los problemas. Da mucho placer y descubre lo lindo que es hacerlo y cómo te lo retribuyen. Es importante no ser egoísta.

CAPRICORNIO

Pasión y fuerza sexual: aprende a despertarlas este día, están ahí, sólo que un poco escondidas. Con un poco de imaginación e innovación reinventarás la pasión el día de hoy. También hoy es ideal para aquel soltero que busca pareja.

ACUARIO

Bastante bien en el plano sexual, tienes casi todos los sentidos a pleno para poder utilizarlos en la cama. Hoy son realmente sensibles el tacto y el gusto, utilízalos para cumplir fantasías. Probable necesidad de un cambio sustancial en tu vida sexual, sensación de que algo te falta. Debes usar la claridad mental de estos días para meditar y descubrir qué puede estar ocasionando esto. Si estás soltero, es un buen día para encontrar pareja.

PISCIS

Debes darle más cabida al romance, estás abandonando o dejando de lado situaciones placenteras por la rutina y el cansancio. Necesitas relajarte para poder disfrutar planamente de tu sexualidad. Busca consejo en amigos.