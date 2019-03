Horóscopo sexy del 6 de marzo de 2019

ARIES

Un día ideal para cumplir fantasías sexuales, ninguna es mala siempre que se hagan con consentimiento mutuo y respeto. Puedes animarte también a contarlas, verás que hay mucha gente con las mismas fantasías. Es importante no limitarse a lo que ya conoces, siempre es bueno experimentar.



Hoy tu sentido del gusto está a pleno en el plano sexual, utilízalo sin miedos. Es buen momento para salir de la rutina. Busca también organizar un viaje, algo que renueve aires en tu pareja. No necesitas de muchos días, tal vez un fin de semana es suficiente. Es un día bueno para disfrutar la soltería si ese es su caso también.

TAURO

La rutina cansa y te pone de de malhumor. En el amor y el sexo podrás encontrar una forma de desenchufarte del estresante mundo. Necesitarás experimentar cosas nuevas: usa los olores, gustos, usa TODOS tus sentidos, no tengas vergüenza de innovar.

GÉMINIS

Necesidades sexuales insatisfechas que causan frustración. Debes comunicarte mejor con tu pareja, sin pudor, para que entienda y juntos arreglen este problemita. Te sorprenderás cuando la otra persona te plantee miedos similares.

CÁNCER

Un viaje romántico debería caerle bien a tu relación, ya se to he dicho en otro momento. Es importante innovar en la relación de pareja para evitar la rutina. Redescubre la pasión en ese viaje, además fortalecerás tus lazos y descubrirás una faceta que no conocías de tu amor.



Hoy es un día bueno en el plano sexual, pero pueden surgir choques con tu pareja igualmente. Cuidado con las palabras hirientes que pueden marcar de por vida.

LEO

Necesitas de un cambio importante en tu vida a nivel sentimental-amoroso. El cambio que necesitas puede estar en tu forma de pensar y actuar, o también en la forma de pensar-actuar de tu amante. Busca solucionar los problemas con una charla sincera, directa y con respeto. No es buen día para los solteros que quieren encontrar su media naranja, esperen.

VIRGO

Hoy tienes la piel ultrasensible... utiliza esta cualidad en el ámbito sexual-amoroso. Innova, busca alternativas para experimentar con tu piel nuevas sensaciones: frío, calor, humedad... juega sin tabúes, deja la vergüenza de lado.

LIBRA

Día ideal para la pasión. Experimenta cosas nuevas, busca cambiar la rutina, porque luego se hace insoportable. Crea un ambiente nuevo: velas, olores, incluso hasta sabores. Utiliza todos tus sentidos y sorprende a su amante.

ESCORPIO

Te sientes incomprendido por tu pareja, sientes que no satisface tus necesidades. Lo mismo para los solteros, no hallarán alguien que los satisfaga completamente. El cambio debe venir de uno mismo, el día es ideal para buscar experimentar nuevas sensaciones. Deja las inhibiciones de lado y anímate a descubrir nuevas experiencias.

SAGITARIO

Desencuentros con tu pareja o amante. No es bueno echarle en cara de golpe todo a tu ser querido. Si hay problemas para discutir, ve despacio y con compresión. Hoy definitivamente no es un buen día para el amor.

CAPRICORNIO

En el plano sexual debes redescubrir zonas de tu cuerpo y de tu pareja que tenías olvidadas, no todo debe reducirse a la genitalidad. El cuerpo humano tiene muchos recovecos interesantes y placenteros por descubrir. Busca ayuda y consejos en libros o Internet, siempre olvidándote de tabúes y prejuicios.



Hoy puedes lograr tener gran energía sexual, aprovéchala. No la malgastes en discusiones vanas con tu pareja, aprende a callar y escuchar más. Si eres soltero, también es un buen día para salir de cacería.

ACUARIO

Un momento lindo para el romanticismo, no desaproveches este día... Siempre es bueno buscar la soledad con tu pareja. Aléjate del ruido de la ciudad o que la propia familia pueda hacer; sé que es difícil delegar en otros las tareas del hogar, pero es importante tener tiempo solos como pareja cada tanto.



En el pleno sexual, es importante que descubras nuevas texturas, sensaciones de frío y calor, experimenta con tu amante sin tabúes ni miedos. Descubre las mil formas que existen de besar, experimenta posiciones, no te inhibas, olvídate de los tabúes y prejuicios. Si estás soltero, hoy es un buen día para buscar pareja.

PISCIS

Necesidades sexuales insatisfechas... busca nuevas experiencias, sugiéraselas a tu amante, seguramente está dispuesta a cumpliarlas. Utiliza aquellos sentidos que dejas siempre de lado: olfato y gusto, se original.