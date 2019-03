Horóscopo sexy del 5 de marzo de 2019

ARIES

Hoy es un día donde la pasarás mejor solo que acompañado... esto se debe a que estás demasiado sensible, cualquier roce puede dañar tu relación amorosa. En el plano sexual no estás a pleno, pero puedes usar esta sensibilidad a tu favor para conectarte mejor con la otra persona. Tienes el sentido del tacto especialmente desarrollado, utilízalo para mejorar tu encuentro sexual.



Intenta renovar tu pasión sexual, no pierdas el tiempo en trivialidades: nuevas experiencias deberían ayudar a mejorar tu relación de pareja. Deshazte de los prejuicios, busca consejos en amistades y, si tiene pudor, busque en Internet: las fantasías están para ser cumplidas. Entrar en la rutina sexual puede ser muy perjudicial para la pareja.

TAURO

Hoy es un día para las sensaciones placenteras. Tu piel y tu mente están en el momento ideal para poder gozar en las relaciones. Aprovecha este día especial para innovar, salir de la rutina, hacer algo alocado y así redescubrirás la pasión. Usa TODOS tus sentidos para el placer.

GÉMINIS

Sientes la necesidad de abrazos, caricias y cariños. No solamente otra persona puede dártelos, tú también puedes darse mimos de vez en cuando. No te obsesiones con tu o tus relaciones amorosas, tal vez necesitas estar un tiempo solo.

CÁNCER

No es un día ideal en el plano sexual; probables problemas de pareja que pueden generar roces fuertes. Si debes discutir hazlo con madurez y siempre dialogando. Ponte en el lugar del otro para entenderlo. Puede ser un buen día para descargar tensiones usando el sexo. La creatividad es fundamental para mejorar tus relaciones sexuales...



Tal vez sea bueno alejarse de la rutina amorosa, alejándote un poco también de tu casa: un viaje, una cena romántica en un buen restaurante, un paseo en barco... usa tu imaginación. La creatividad es clave para evitar la rutina.

LEO

Aprovecha esa gran imaginación que siempre tuviste para mejorar tus experiencias sexuales. Últimamente sientes que no es totalmente satisfactoria. Recurre a fantasías que no te animas a cumplir… compártelas, descubre qué piensa tu amante o pareja de ellas.

VIRGO

Te sientes un poco agobiado por algunos temas relacionados al amor que te preocupan. Tendrás que hablarlo con amigos de confianza para que te den consejos. Anímate a confiar en alguien, descubrirás que no estás tan solo. No es buen día para los solteros que buscan pareja.

LIBRA

Haz algo fuera de la rutina, regala algo inesperado a tu amante o a quien tienes en mente. Sorprende y serás sorprendido por igual. Es importante que comiences a pensar más en la otra persona, descubre el gozo de hacer gozar (valga la redundancia) al otro.

ESCORPIO

Necesidad de cambios, deja la rutina. Experimenta otras cosas que nunca imaginaste. Atrévete a buscar en Internet nuevas experiencias, descubrirás cosas que te sorprenderán. Anímate a usar objetos. No es un buen momento para los solteros que quieren iniciar una relación, pero con esfuerzo pueden llegar a buen puerto.

SAGITARIO

Necesitas una sincera charla con tu pareja o amante. Es necesario limar asperezas y resolver problemas del pasado. Cuidado porque la conversación puede subir de tono rápidamente, toma un respiro cuando lo creas necesario y ten paciencia.

CAPRICORNIO

No te olvides que tenemos cinco sentidos y debes usarlos en la cama. Olvida tus prejuicios y timidez, habla con tu pareja de aquellas fantasías sexuales que te quitan el sueño. Ve la belleza de tu amante, escucha el placer que le produces, toca, huele y prueba su cuerpo: los sentidos están para ser usados a pleno y hoy es un día especial para esto.



Pueden surgir algunos roces o malentendidos con tu pareja, usa tu buen humor para dejarlos atrás y, de ser necesario, dialogar con madurez. Evita las críticas hirientes e innecesarias. No es un gran momento para buscar pareja si estás soltero, pero no es malo tampoco.

ACUARIO

Buen momento para resolver conflictos de amor y pareja: debes hablar con claridad. No es un día especial en el plano sexual, pero tampoco descarte el sexo del todo. Tal vez usando tu imaginación puedas despertar la fiera que hay en ti. Debes escapar a la rutina sexual para lograr mejorar en este plano.



No te olvides que los humanos tenemos cinco sentidos, no todo tiene que ser visual o táctil en lo sexual. Utiliza el gusto y el olfato; la buena música también puede ayudar. Evita reproches en la relación amorosa, pueden desencadenar en una terrible crisis. Una charla sincera sin reproches es más útil. Si estás soltero, hoy no es un día ideal para conocer alguien.

PISCIS

Hoy puede ser un gran día para el amor, el sexo, la pasión y la lujuria. Olvídate de la rutina, el trabajo y los problemas en general, y entrégate a tu amante o pareja. También es un buen día para salir a conquistar corazones, aprovéchalo.