Horóscopo sexy del 28 de marzo de 2019

ARIES

Tal vez no es el mejor día para el amor y la conquista. Manténgase relajado, no genere situaciones incómodas ni de roces con su amante y/o pareja. Mejor si hoy calla y escucha más.

TAURO

Cuidado con lo que le dice a su pareja o amante. No es un buen día para que hable demasiado, tiene grandes posibilidades de decir algo que puede herir. Llámese al silencio por el día de hoy y escuche más.

GÉMINIS

Hoy es un día ideal para cambiar su forma de relacionarse con su amante o pareja. Necesita ser más abierto, decir más lo que siente y piensa, pero siempre con suavidad y respeto. Busque el momento adecuado para tratar esos problemas que rondan en su cabeza desde hace tiempo.

CÁNCER

Buen día para discutir aquellas cosas que le molestan de su amante. No confronte con críticas duras ni golpes bajos, no ayudarán en nada. Una charla sincera le ayudará a solucionar esos pequeños conflictos. Si es soltero-a, es un buen momento para encontrar el amor.

LEO

Se siente incomprendido por su pareja, siente que no satisface sus necesidades. Lo mismo para los solteros, no hallarán alguien que los satisfaga completamente. El cambio debe venir de uno mismo, el día es ideal para buscar experimentar nuevas sensaciones. Deje las inhibiciones de lado y anímese a descubrir nuevas experiencias.

VIRGO

Use su gran paciencia para tolerar a quienes lo rodean. Cree tener la razón pero debería analizar las cuestiones poniéndose en la piel del otro. Busque la charla sincera, no hiera al otro, así se resuelven los problemas. Sugerencia: necesidad de ejercitarse.

LIBRA

La estabilidad emocional es algo que usted aprecia mucho, pero que hoy se ve un poco trastocada. Intente conversar amigablemente con su amante para lograr la armonía. Busquen juntos soluciones para encaminar la relación.

ESCORPIO

La rutina cansa y la-o pone de de malhumor. En el amor y el sexo podrá encontrar una forma de desenchufarse del estresante mundo. Necesitará experimentar cosas nuevas: use los olores, gustos, use TODOS sus sentidos, no tenga vergüenza de innovar.

SAGITARIO

Exprese sus sentimientos más a menudo, puede ser su gran problema. Un par de palabras a veces no sirve y menos si las repite como lorito. Dé nuevas señales a su amante, haga regalos, necesita despertar el amor nuevamente. Si es soltero-a, puede lograr formar una pareja pero sólo con innovación, sea original, haga un regalo original.

CAPRICORNIO

Hoy es un día para las sensaciones. Hoy podrá disfrutar de sus cinco sentidos en la cama. Use su olfato, su lengua, sus manos, sus oídos y sus ojos finalmente, en ese orden, para ir descubriendo de a poco a su amante. Muy buen momento para los-as solteros-as que se quieren divertir.

ACUARIO

Por más que esté acompañado, por momento se siente solo-a. Necesita más alegrías relacionadas al amor y los sentimientos. Busque nuevas experiencias, no deje que los tabúes o la vergüenza le dominen. Experimente más son sus sentidos olvidados (gusto, olfato)

PISCIS

Necesita cambios en su vida amorosa, sexual y sentimental. Busque salir de la rutina, deseche las inhibiciones, busque nueva información en internet y experimente. Esa es su palabra de hoy… experimentar, le traerá grandes satisfacciones.