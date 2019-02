Horóscopo sexy del 28 de febrero

Aries

Necesitas experimentar, vivir nuevas emociones y sensaciones. Haz un viaje romántico, olvídate de la rutina, la ciudad... necesitas relajarte para volver a gozar con tu pareja. Para los solteros también… necesitan relacionarse con nuevas personas, mejor si es lejos de la rutina diaria.

Tauro

Prolonga más tus relaciones sexuales, no busques simplemente gozar todo el tiempo. Recuerda que puedes parar y arrancar múltiples veces. Debes innovar más y animarte a nuevas cosas porque la rutina luego se volverá insoportable y te afectará en toda tu vida.

Géminis

No ignores los problemas de tu vida sentimental. No debes creer que, porque no piensas en éstos, no existen. Debes sincerarte y afrontar los problemas con madurez e inteligencia. Busca consejos en amigos y solucionalos. Arriésgate más para poder vivir una vida sexual plena.

Cáncer

Buen día para la conquista romántica. No importa si es para reconquistar a tu pareja o para conquistar una persona, el día es bueno para esto. Actúa con inteligencia, usa el poder de seducción pero que no se note demasiado… el ser humano siempre desea lo que no puede tener fácilmente.

Leo

Muy buen día para la atracción hacia otras personas. Los solteros pueden aprovechar, hoy tienen grandes oportunidades de conquistar. Si ya tienes pareja, utiliza esa atracción y fuego interno de hoy en la cama... Hoy sabrás cómo gozar y hacer gozar.

Virgo

La falta de apetito sexual comienza a preocupar, pero en realidad no es problema directamente tuyo. Necesitarás sincerarse con tu amante para poder enfrentar esta cuestión. Plantea los cambios que creas necesarios.

Libra

Buen momento para el romance, la conquista y la pasión. Ya sea teniendo pareja o no, tu poder de seducción está muy alto este día y debes usarlo para tu beneficio. Usa tu imaginación con inteligencia y cumple las fantasías que siempre tuviste.

Escorpio

Cambia tu rutina del amor... no repitas, innova, descubre, experimenta. Busca consejos en amigos e internet. Cumple esas fantasías que rondan por tu cabeza. Es bueno dejar la vergüenza y ciertos tabúes de lado, siempre que sea con respeto y cariño.

Sagitario

Hoy es el día para el tacto. Tendrás gran sensibilidad en tu piel, lo que te hará descubrir nuevas sensaciones. Deja las inhibiciones de lado, aprovecha el día de hoy para nuevas experiencias. Buen momento para iniciar relaciones.

Capricornio

Pasión a flor de piel… utiliza esa energía y canalízala con tu pareja o amante. Déjate llevar por el placer, utiliza todos tus sentidos a la hora de amar. Muy buen momento para descubrir nuevas experiencias con tu pareja; debes dejar las inhibiciones de lado.

Acuario

Hoy es un día para las sensaciones placenteras. Tu piel y tu mente están en el momento ideal para poder gozar en las relaciones. Aprovecha este día especial para innovar, salir de la rutina, hacer algo alocado y así redescubrirás la pasión. Usa TODOS tus sentidos para el placer.

Piscis

Te sientes asfixiado por tus ocupaciones, y eso te resta tiempo y ganas en el amor y la pasión. Necesitas comprometerte más con tu sexualidad y tus relaciones, esos momentos de pasión te ayudarán a olvidar los problemas.