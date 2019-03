Horóscopo sexy del 25 de marzo de 2019

ARIES

¡Muy buen día para el amor hoy! Por su gran sensibilidad, le permitirá disfrutar de su sexualidad a pleno. Aproveche la pasión y la lujuria para descargarla con su pareja en la cama. Trate de no cargar su día de actividades para no cansarse demasiado.



Tenga presente que esta gran sensibilidad de experimenta también lo/a predisponen a fuertes choques con su pareja. Evite confrontar a toda costa el día de hoy.



Muy buen día para aquel soltero/a, hoy tiene muy buenas posibilidades de compatibilizar con otros: ¡excelente día para salir a conquistar corazones!

TAURO

No crea que todo está perdido en cuanto al amor. Siempre hay posibilidades, no se desanime. Busque consejos en amigos, no se encierre en soledad... descubrirá que los problemas no son tan graves como cree. Sólo es cuestión de animarse a cambiar.

GÉMINIS

¡Arriba el amor y la pasión!. Hoy podrá redescubrir esa pasión perdida con su pareja o amante. Déjese llevar por el placer de vivir y sentir el cuerpo del otro, no sea egoísta, dé placer y recibirá el doble.

CÁNCER

Se siente un poco agobiado-a por algunos temas relacionados al amor que le preocupan. Tendrá que hablarlo con amigos de confianza para que le den consejos. Anímese a confiar en alguien, descubrirá que no está tan solo-a. No es buen día para los solteros que buscan pareja.

LEO

Pasión a flor de piel… utilice esa energía y canalícela con su pareja o amante. Déjese llevar por el placer, utilice todos sus sentidos a la hora de amar. Muy buen momento para descubrir nuevas experiencias con su pareja; debe dejar las inhibiciones de lado.

VIRGO

Mente clara, puede vislumbrar con claridad sus objetivos, de esa manera llegará más fácil a ellos. Se plantea una situación social que trae más contactos. Sugerencia: no deje de llamar a quien espera su llamado, respete los sentimientos de los demás.

LIBRA

Hay algo en su vida sexual-amorosa que no está resuelto o no lo satisface. Antes de hablar con su pareja, si es que tiene alguna, debe sincerarse con usted mismo y descubrir exactamente dónde está el problema y sus posibles soluciones. Luego enfóquese en la solución que más le satisface para mejorar su vida sexual.

ESCORPIO

Hoy tiene la piel ultrasensible... utilice esta cualidad en el ámbito sexual-amoroso. Innove, busque alternativas para experimentar con su piel nuevas sensaciones: frío, calor, humedad... juegue sin tabúes, deje la vergüenza de lado.

SAGITARIO

Momentos de tensión en su relación de pareja. Necesita cambio, nuevos aires, cambiar la rutina. Debe innovar para producir cosas nuevas, busque la pasión perdida. Si es soltero-a, no es el mejor momento para la conquista, pero no se desanime, su suerte puede cambiar mañana mismo.

CAPRICORNIO

Hoy es el día para el tacto. Tendrá gran sensibilidad en su piel, lo que le hará descubrir nuevas sensaciones. Deje las inhibiciones de lado, aproveche el día de hoy para nuevas experiencias. Buen momento para iniciar relaciones.

ACUARIO

Buen día para la conquista romántica. No importa si es para reconquistar a su pareja o para conquistar una persona, el día es bueno para esto. Actúe con inteligencia, use el poder de seducción pero que no se note demasiado… el ser humano siempre desea lo que no puede tener fácilmente.

PISCIS

Lujuria. Esa es la palabra que describe su día. Pasión incontrolable que surge de su interior. Use esa energía increíble para la conquista, el romance o para darle fuego a su relación actual. Gran día para encontrar la pareja ideal o para reforzar lazos con la actual.