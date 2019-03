Horóscopo sexy del 23 de marzo de 2019

ARIES

Mejora en el plano sexual, utilice la buena posición de los astros para reconquistar a su pareja o salir a la conquista de una.



Es buen momento para buscar nuevas formas en el amor y el sexo recurriendo a lugares inexplorados o que nunca imaginó.



Si surge algún roce con su pareja podrá resolverlo fácilmente con arrumacos y palabras lindas, pero tenga en cuenta que los inconvenientes deben charlarse y deben llagar siempre a propuestas concretas.

TAURO

No crea que todo está perdido en cuanto al amor. Siempre hay posibilidades, no se desanime. Busque consejos en amigos, no se encierre en soledad... descubrirá que los problemas no son tan graves como cree. Sólo es cuestión de animarse a cambiar.

GÉMINIS

No deje pasar más tiempo y solucione los problemas sentimentales que lo aquejan. Falta de pasión y rutina pueden convertirse en el fin de la relación con su pareja o amante. Necesita revivir la pasión y el deseo con nuevas experiencias. Busque ayuda en amigos o internet, está lleno de sanos consejos.

CÁNCER

Buen clima en el amor, aprovéchelo. Haga un regalo inesperado a esa persona que tanto quiere, recibirá más de lo que esperaba. Buen momento también para sincerarse y discutir problemas, pero con cuidado porque la conversación puede tornarse en una seria discusión fácilmente.

LEO

Calma y tranquilidad en todo lo referente al amor y los sentimientos. De todas maneras es un día perfecto para abrirse más y expresar lo que se siente, pero no sólo en palabras. Esa es la clave… busque nuevas formas de expresar sus sentimientos, el día es ideal.

VIRGO

Se alivian tensiones en distintos planos de su vida. Alegría. Busque relacionarse más con amigos que tiene olvidado. Sugerencia: propóngase ideas originales e impleméntelas, salga de la rutina.

LIBRA

Si bien hoy es un día donde la pasará mejor solo que acompañado, debido a una gran sensibilidad... puede utilizar la misma en el plano sexual. La sensibilidad no sólo es a nivel emocional, sino también a nivel sentidos, especialmente el tacto. Redescubra la pasión utilizando mucho el tacto.

ESCORPIO

Basta de posponer las fantasías y juegos eróticos con los que siempre fantasea. No tenga miedo al ridículo, todos tienen fantasías sólo que pocos se animan a contarlas. Sorpréndase sincerándose con su amante y descubrirá que no estaba solo-a.

SAGITARIO

Buen momento para la conquista romántica. Se sentirá atractivo-a, podrá atraer fácilmente tanto al sexo opuesto como a gente del mismo sexo. Use ese encanto sexual de hoy para lograr incluso un ascenso. Buen momento para iniciar la búsqueda del amor.

CAPRICORNIO

Buen momento para la conquista romántica. Se sentirá atractivo-a, podrá atraer fácilmente tanto al sexo opuesto como a gente del mismo sexo. Use ese encanto sexual de hoy para lograr incluso un ascenso. Buen momento para iniciar la búsqueda del amor.

ACUARIO

La rutina cansa y la-o pone de de malhumor. En el amor y el sexo podrá encontrar una forma de desenchufarse del estresante mundo. Necesitará experimentar cosas nuevas: use los olores, gustos, use TODOS sus sentidos, no tenga vergüenza de innovar.

PISCIS

Rutina, su gran enemigo en el amor y las relaciones. Necesita experimentar con nuevos lugares. Un viaje le vendría muy bien. Si es soltero-a, no le prometo nada, es un día regular para conseguir pareja.