Horóscopo sexy del 21 de marzo de 2019

ARIES

Buen día para el amor, tanto si eres soltero como si estás en pareja. Tus sentidos están muy despiertos: úsalos. Muy buen día para cumplir tus fantasías más ocultas; habla con tu pareja al respecto. Utiliza el bienestar del día de hoy para resolver cuestiones de vieja data con tu pareja, hoy es probable que logres llegar a un buen acuerdo. De todas maneras sugiero no recurrir a viejas soluciones porque no terminarán con los problemas...

TAURO

Pasión y fuerza sexual: aprende a despertarlas este día, están ahí, sólo que un poco escondidas. Con un poco de imaginación e innovación reinventarás la pasión el día de hoy. También hoy es ideal para aquel soltero que busca pareja.

GÉMINIS

Hoy es un día muy caliente para ti. Podrás vivir momentos de gran pasión sólo si te dejas llevar y te olvidas de los problemas. Da mucho placer y descubre lo lindo que es hacerlo y cómo te lo retribuyen. Es importante no ser egoísta.

CÁNCER

Pasión y fuerza sexual: aprende a despertarlas este día, están ahí, sólo que un poco escondidas. Con un poco de imaginación e innovación reinventarás la pasión el día de hoy. También hoy es ideal para aquel soltero que busca pareja.

LEO

Algunos roces con tu pareja, pero es buen momento para resolverlos. Si eres soltero, no es buen momento para buscar tu media naranja. Mal día para todo lo relacionado al amor y los sentimientos. Respira profundo y espera a mañana que tal vez todo cambie. Se inteligente, aprende a esperar los grandes cambios.

VIRGO

Insatisfacciones en el plano afectivo y de relaciones; posiblemente el problema esté en ti, busca calma. Sugerencia: no dejes pasar cosas que luego pueden generar un problema más grande.

LIBRA

Hoy no es un buen día para el amor, así que no intentes salir a la conquista o evita cualquier roce con tu pareja. Evita reproches innecesarios, no solucionarás nada. Espera, en unos días mejorará la cuestión.

ESCORPIO

Hoy es un día especial para cumplir tus fantasías más oscuras. Es un día ideal para desinhibirte y entregarte entero a tu amante. Busca vivir nuevas experiencias, no te reprimas. Si no tienes nuevas ideas, recurre a fuentes externas como Internet.

SAGITARIO

Roces, cuestionamientos hasta incluso agresiones el día de hoy. Intenta no confrontar demasiado a tu pareja. Tampoco es buen momento para los solteros… Definitivamente si tienes que hacer algo relacionado al amor, espera hasta mañana.

CAPRICORNIO

Rutina, tu gran enemigo en el amor y las relaciones. Necesitas experimentar con nuevos lugares. Un viaje te vendría muy bien. Si eres soltero, no te prometo nada, es un día regular para conseguir pareja.

ACUARIO

Buen día para discutir aquellas cosas que te molestan de tu amante. No confrontes con críticas duras ni golpes bajos, no ayudarán en nada. Una charla sincera te ayudará a solucionar esos pequeños conflictos. Si eres soltero, es un buen momento para encontrar el amor.

PISCIS

Hoy es el día para el olfato en cuanto a lo sexual. Cierra los ojos (o véndalos) y huele. Recorre a tu amante y siente cada olor en su piel. Muy buen día para las relaciones, el amor y los sentimientos.