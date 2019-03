Horóscopo sexy del 20 de marzo de 2019.

Descubre lo que el horóscopo sexy te depara en el amor, el sexo y la pasión. ¿Estás listo?

ARIES

Es probable que la sensibilidad extra que siente el día de hoy le despierte sus apetitos sexuales. Probablemente sienta una gran necesidad de caricias, abrazos y besos.

Sugiero no obsesionarse con que todo sea perfecto en su relación amorosa, los seres humanos somos imperfectos y no podemos controlar todos los aspectos de la vida. Es mejor relajarse y aceptar ciertos defectos como vienen.

Use su sensibilidad especial para concentrarse en los sentidos olvidados del sexo como el gusto y el olfato. ¡Sea creativo/a!

TAURO

Hoy tiene su oído sensibilizado. Úselo en sus relaciones sexuales... sienta la respiración y los gemidos de placer de su amante, descubrirá así las partes que lo(a) encienden. Es importante fijarse en el placer del otro, es muy lindo descubrir que la otra persona goza gracias a nosotros.

GÉMINIS

Gran momento para el amor, la pasión y el sexo. Aproveche este día para cumplir fantasías, estrechar más la relación con su pareja o salir de fiesta. Todo es posible este día, así que sólo resta animarse.

CÁNCER

Hoy tiene su oído sensibilizado. Úselo en sus relaciones sexuales... sienta la respiración y los gemidos de placer de su amante, descubrirá así las partes que lo(a) encienden. Es importante fijarse en el placer del otro, es muy lindo descubrir que la otra persona goza gracias a nosotros.

LEO

Necesidad de experimentar, de vivir nuevas emociones y sensaciones. Haga un viaje romántico, olvídese de la rutina, la ciudad... necesita relajarse para volver a gozar con su pareja. Para los-as solteros-as también… necesitan relacionarse una nueva persona, mejor si es lejos de la rutina diaria.

VIRGO

Día que atrae situaciones provechosas en el área laboral-económica. No altere lo que logra con pensamientos negativos. Sugerencia: haga deportes.

LIBRA

Hoy sus sentidos están a pleno, está sensibilizado especialmente en el tacto y el gusto. Utilícelos para sus experiencias sexuales y el amor. Se sorprenderá de lo que se estaba perdiendo por no usarlos plenamente.

ESCORPIÓN

Debe actuar ya, no pierda tiempo en cosas triviales... busque renovar la pasión sexual con nuevas experiencias. No se limite a lo que siempre hizo o lo que conoce, debe buscar consejos en amigos o en internet y deshacerse de los prejuicios.

SAGITARIO

Necesidad de un cambio importante en su vida a nivel sentimental-amoroso. El cambio que necesita puede estar en su forma de pensar y actuar, o también en la forma de pensar-actuar de su amante. Busque solucionar los problemas con una charla sincera, directa y con respeto. No es buen día para los-as solteros-as que quieren encontrar su media naranja, espere.

CAPRICORNIO

Momentos de tensión en su relación de pareja. Necesita cambio, nuevos aires, cambiar la rutina. Debe innovar para producir cosas nuevas, busque la pasión perdida. Si es soltero-a, no es el mejor momento para la conquista, pero no se desanime, su suerte puede cambiar mañana mismo.

ACUARIO

La falta de apetito sexual comienza a preocupar, pero en realidad no es problema directamente suyo. Necesitará sincerarse con su amante para poder enfrentar esta cuestión. Plantee los cambios que crea necesarios.

PISCIS

Roces, cuestionamientos hasta incluso agresiones el día de hoy. Intente no confrontar demasiado a su pareja. Tampoco es buen momento para los solteros... Definitivamente si tiene que hacer algo relacionado al amor, espere hasta mañana.