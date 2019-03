Horóscopo sexy del 19 de marzo de 2019.

ARIES

Hay fantasías sexuales prohibidas que no se anima a cumplir... No es un día muy bueno para cumplirlas, los astros no ayudan. Por hoy sugiero optar por lo tradicional...

También es probable un incremento en los roces con su pareja, por lo que sugiero serenarse lo más posible: ¡mejor si se ven poco hoy! o intente no hablar de temas espinosos, evite el pasado y reproches.

Si es soltero/a tampoco será un buen día para salir a la conquista romántica, no se preocupe que la cosa mejora en los próximos días.

TAURO

Deberá a aprender a controlar mejor su cuerpo para disfrutar más de sus relaciones sexuales. Experimentar uno mismo en soledad no está mal, no importa la edad ni el estado civil. Cuando controle mejor su cuerpo y sus sensaciones, logrará mejores momentos sexuales.

GÉMINIS

Sugiero acercarse más a su pareja, proponga nuevas ideas para mejorar su relación. Salga de las experiencias habituales, sea más original. La rutina y la repetición son las enemigas de cualquier relación amorosa.

Déjese llevar por el placer en la cama, siempre en el marco del respeto y el diálogo, busque nuevas fantasías por cumplir, de esta manera reanimará la pasión y mejorará su humor en general.

CÁNCER

El buen control del cuerpo es fundamental para disfrutar y mejorar las relaciones sexuales con su pareja. Experimentar con uno mismo no está mal, incluso estando solos, sin importar la edad ni estado civil.

El control del cuerpo y las sensaciones que este nos proporciona son el inicio de una mejora del sexo. ¿Cómo se puede ser capaz dar placer si uno no sabe dárselo a sí mismo?

Es un buen día también para tomar el control de una relación inestable o problemática, las decisiones que tome hoy repercutirán muy en el futuro, así que sea inteligente en sus movimientos.

LEO

Hoy es un día de bastante lujuria y deseos, su interior arde. Sepa aprovechar este momento para reconquistar a su pareja o salir a la conquista si es soltero/a.

Los lazos que forme hoy serán muy fuertes, así que sugiero sacar ventaja de esta situación.

Muy buenas energías para descargar en la cama también, no deje que un día de estrés se las quite.

VIRGO

Una ventana abierta para nuevas posibilidades, sepa mirar por ella y atravesarla. El amor no siempre viene hacia uno, sepa encontrarlo. Sugerencia: déjese llevar por sus sentimientos.

LIBRA

Se está olvidando que como humanos tenemos cinco sentidos y HAY que usarlos en el ámbito sexual. Vea la belleza de su amante, escuche el placer que le produce, toque, huela y pruebe su cuerpo: los sentidos están para ser usados a pleno y hoy es un día especial para esto.

ESCORPIÓN

Hoy es un día promedio para el amor y las situaciones románticas; no es bueno para solucionar problemas en la pareja y, si es soltero/a, tampoco es bueno para salir a la conquista.

Mejor evitar cualquier situación de reproche con su pareja, evitando roces y reproches innecesarios, difícilmente logre solucionarlos hoy.

En unos días los astros se alinearán mejor y le permitirán destrabar problemas sentimentales con mayor facilidad.

SAGITARIO

El estrés es un gran enemigo de la pasión y el amor. Debe relajarse para reencontrar la pasión y vivir plenamente su vida sentimental-sexual. Charle con su amante para solucionar este problema.

CAPRICORNIO

Necesidad de cambios en el ámbito de su vida amorosa, sexual y sentimental. No es necesario que sean cambios radicales; los más sutiles que se van haciendo a diario pueden desembocar en grandes y positivos cambios a largo plazo.

Saber qué cambiar y qué no en su vida sentimental es como un juego de ajedrez, si se juega bien se gana, de lo contrario, se pierde.

Los principales problemas en su relación de pareja son la rutina y el exceso de inhibiciones. Debe salir de la rutina, experimentar, descubrir cosas nuevas. Esto le traerá grandes satisfacciones a nivel sexual.

ACUARIO

Gran sensibilidad en sus sentidos el día de hoy, en especial el tacto: su piel está muy sensible. Sugiero entonces aprovechar esta situación en la cama con su pareja.

Mejor si incorpora originalidad al sexo y, el día de hoy, el sentido del tacto es el especial; sugiero utilizar texturas de todo tipo: plumas, esponjas, geles, cremas... todo lo que esté en su imaginación. También puede jugar con el frío o el calor. ¡Sea original!, no sienta vergüenza.

Este buen momento sexual y de empatía le pueden servir también para mejorar la relación con la persona que ama.

PISCIS

Hoy es un día para las sensaciones. Hoy podrá disfrutar de sus cinco sentidos en la cama. Use su olfato, su lengua, sus manos, sus oídos y sus ojos finalmente, en ese orden, para ir descubriendo de a poco a su amante. Muy buen momento para los-as solteros-as que se quieren divertir.