Horóscopo sexy del 17 de marzo de 2019

ARIES

Energías sexuales renovadas: no pierdas tiempo y úsala para la conquista, el sexo y el amor. Los astros le sonríen a Aries en el plano sexual, por lo que se trata de un día ideal para cumplir fantasías. Excelente momento para pasarla muy bien en la cama. También es excepcional el día para afianzar una relación amorosa; si haces lo indicado no debería costarte demasiado.

TAURO

Día ideal para la pasión. Experimenta cosas nuevas, busca cambiar la rutina, porque luego se hace insoportable. Crea un ambiente nuevo: velas, olores, hasta incluso sabores. Utiliza todos tus sentidos y sorprende a tu amante.

GÉMINIS

Necesitas cambiar de hábitos, salir de la rutina y vivir mejores experiencias. Descubre placeres nuevos, anímate a experimentar sin inhibiciones. Al dejar los tabúes y miedos de lado podrás llevar el placer a límites insospechados.

CÁNCER

LEO

Hoy es un día para las sensaciones. Hoy podrás disfrutar de tus cinco sentidos en la cama. Usa tu olfato, tu lengua, tus manos, tus oídos y tus ojos finalmente, en ese orden, para ir descubriendo de a poco a tu amante. Muy buen momento para los solteros que se quieren divertir.

VIRGO

Necesitan de tu ayuda pero tal vez no se lo estén diciendo, observa y responde como tu sabes. Nuevas ideas que te serán muy útiles, ponlas en práctica. Sugerencia: demuestra quién eres ante los demás.

LIBRA

A pesar de tus extrañas sensaciones de ansiedad o angustia, en el plano sexual no estás nada mal. Es un día muy bueno para cumplir fantasías, para reactivar una relación de pareja o conectarte mejor con tu amante. Propongo que te desinhibas, entrégate, disfruta de tus sentidos, se original y experimenta. El buen sexo puede mejorar el vínculo con tu media naranja.

ESCORPIO

Si bien hoy es un día donde la pasarás mejor solo que acompañado, debido a una gran sensibilidad... puedes utilizar la misma en el plano sexual. La sensibilidad no sólo es a nivel emocional, sino también a nivel sentidos, especialmente el tacto. Redescubre la pasión utilizando mucho el tacto.

SAGITARIO

Un día de gran pasión sexual. Debes aprovecharlo para disfrutar más y mejor con tu amante o pareja. Buen momento también para los solteros, gran capacidad de conquista y enamoramiento.

CAPRICORNIO

No creas que todo está perdido en cuanto al amor. Siempre hay posibilidades, no te desanimes. Busca consejos en amigos, no te encierres en soledad... descubrirás que los problemas no son tan graves como crees. Sólo es cuestión de animarse a cambiar.

ACUARIO

Basta de posponer las fantasías y juegos eróticos con los que siempre fantaseas. No tengas miedo al ridículo, todos tienen fantasías sólo que pocos se animan a contarlas. Sorpréndete sincerándote con tu amante y descubrirás que no estabas solo.

PISCIS

Momentos de tensión en tu relación de pareja. Necesitas cambio, nuevos aires, cambiar la rutina. Debes innovar para producir cosas nuevas, busca la pasión perdida. Si eres soltero, no es el mejor momento para la conquista, pero no te desanimes, tu suerte puede cambiar mañana mismo.